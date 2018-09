El centro de detención para menores inmigrantes ubicado en las inmediaciones del puente internacional Marcelino Serna, de Tornillo, seguirá abierto por lo menos hasta el 31 de diciembre.Y no sólo eso. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informó que las instalaciones –compuestas por tiendas de campaña– expandirán su capacidad a 3 mil 800 camas, de las 400 que posee actualmente.Kenneth Wolfe, vocero de HHS, señaló que la ampliación no se relaciona con la política de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump –que buscaba separar familias indocumentadas–, sino al incesante flujo de menores migrantes que cruzan solos la frontera.“Las separaciones familiares resultantes de la política de ‘tolerancia cero’ finalizaron el 20 de junio del 2018 y la ampliación no está impulsando esta necesidad”, escribió el vocero.Wolfe precisó que mil 400 camas, de las 3 mil 800, se pondrán ‘bajo reserva’.“Estas camas temporales se harán disponibles gradualmente según sea necesario. Continuaremos evaluando la necesidad de este refugio temporal en el puerto de entrada terrestre de Tornillo, de acuerdo con la necesidad proyectada de camas y la capacidad actual del programa”, se detalla.“La administración ha decidido poner a los menores en tiendas en vez de buscar una reforma migratoria integral, mientras que el Congreso mantiene la inactividad”, dijo César Blanco, representante estatal demócrata de El Paso.Su colega, la demócrata Mary González –quien representa al Este del Condado de El Paso, donde está Tornillo–, señaló que hace un mes visitó el centro de detención con otros representantes y les dijeron que sería cerrado en cuestión de días.“Es un cambio total, sabemos que ahora tendrá 3 mil 800 niños inmigrantes en tiendas, sin supervisión estatal. Este es un resultado directo de la incapacidad de la administración Trump para manejar un crisis humanitaria”, dijo González.Rubén García, director de Casa Anunciación –organización sin fines de lucro que proporciona refugio a inmigrantes–, comentó que aunque no se ha confirmado en sí el funcionamiento del lugar, le interesaría saber cuál es el verdadero fin de la nueva operación.“No sabemos si se seguirá usando Tornillo principalmente para jóvenes que llegan sin compañía o si se está planeando un cambio en el uso de la instalación”, expresó.Activistas y organizaciones locales sospechan de que a pesar de la retórica de HHS, al final el lugar se establezca como ‘un centro de detención familiar’.El campamento en Tornillo contaba únicamente con 400 camas y el mes pasado albergaba a 170 menores migrantes, la mayoría procedentes de Centroamérica, según explicó la representante González.A principios del mes de agosto, la televisora local KVIA-ABC-7 de El Paso, informó que una compañía de reclutamiento de personal se encuentra en búsqueda de personal para llenar vacantes en el establecimiento de Tornillo.La empresa Comprehensive Health Services, con sede en Florida, se haría cargo del contrato para operar el refugio en Tornillo y que planeaba contratar hasta 5 mil empleados.“Nos pidieron que estemos a la espera para aumentar el tamaño del refugio”, dijo anteriormente Steven Mickholtzick, director de reclutamiento de Servicios Integrales de Salud, en una entrevista con el noticiero local de KVIA.Organizaciones como Comprehensive Health Services utilizan fondos federales para operar refugios con niños inmigrantes indocumentados detenidos después de cruzar la frontera con los Estados Unidos.Desde el pasado mes de octubre hasta julio, un total de 41 mil 347 niños inmigrantes indocumentados viajaban sin sus padres o tutores cuando fueron detenidos a lo largo de la frontera Suroeste, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP.De ese número, 19 mil 331 fueron detenidos a lo largo del Valle del Río Grande.El año pasado, un total de 35 mil 487 niños no acompañados fueron detenidos a lo largo de la frontera Suroeste, con 21 mil 123 de los detenidos en el Valle de Texas.Desde que se informó el establecimiento del campamento de niños inmigrantes en Tornillo el pasado 13 de junio, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) declaró a medios de comunicación que la agencia no fungía como responsable de dicha operación.“Si bien esto ocurriría en el puente Marcelino Serna, no es un asunto de CBP. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) maneja asuntos de vivienda de niños no acompañados”, escribió con anterioridad Roger Maier, vocero de CBP El Paso.