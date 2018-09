Clausuran edificio histórico por ser 'peligro inminente'

Un histórico edificio en el Centro de El Paso tuvo que ser desalojado de emergencia, luego de que el jefe del Departamento de Bomberos (EPFD) determinara que el lugar representa un “peligro inminente” de incendio.Se trata del emblemático edificio que albergara por décadas a la legendaria tienda ‘The Popular’ y que últimamente ocupaba Fallas Paredes. Está ubicado en el 301 East San Antonio.“Inminente peligro es definido como que (el edificio) está en una condición que podría causar desde serias lesiones hasta lesiones mortales en cualquier momento”, enfatizó Irma López, coordinadora de la Ciudad.El inmueble había presentado un incendio hace unas semanas y era revisado cada 30 días.El martes, en la segunda revisión, EPFD emitió un aviso de emergencia luego de que encontraran evidencia de fuego en el lugar, además de detectar que había un olor extraño que indicaba una falla eléctrica que provocó el incendio.El edificio que antes albergaba la famosa tienda departamental ‘The Popular’, fue construido entre 1916 y 1918 por el arquitecto Henry Trost, quien realizó algunas modificaciones al lugar en 1946 y 1961.López comentó que los bomberos notificaron a la Ciudad que el edificio no era seguro de acuerdo al Código Internacional del Fuego 2015.Precisó que el lugar era un peligro inminente tanto para los empleados como para los clientes de Fallas Paredes.El edificio tuvo que cerrar sus puertas y permanecerá cerrado por tiempo indefinido debido a que el lugar no cumplía con los códigos de seguridad de la Ciudad de El Paso.El historiador del arte Max Grossman comentó a El Diario de El Paso que es una “tragedia” que esto esté sucediendo a uno de los edificios más importantes de la ciudad. “Para mí es el más hermoso de la zona y es una pena que esté tan descuidado porque estamos hablando de una joya arquitectónica para futuras generaciones y tienen que ser restaurado”, comentó.Explicó que el dueño original de dicho edificio fue Adolph Schwartz, un judío que se estableció en Ciudad Juárez en 1880.“Hay que recordar que la primera tienda ‘La Popular’ estaba en México y después se mudó a Estados Unidos. Primero a otro edificio y después a donde está ahora Fallas Paredes”, comentó.Grossman comentó que la construcción de dicho edificio fue muy cara ya que tenía el estilo de las tiendas departamentales de Chicago.“Trost estuvo mucho tiempo en Chicago, entonces cuando él construye ese edificio le da el acabado típico de las tiendas de Chicago como lo es el color blanco y la esquina redonda y las ventanas divididas en tres secciones, lo que la da un toque muy elegante”, señaló.Según Grossman, el edificio perteneció a la familia Schwartz hasta 1995, cuando fue vendido a Enoch Kimmelman, quien luego lo vendió a Fallas Paredes, a quienes acusa de no darle mantenimiento adecuado.“Fallas Paredes dejó que el edificio se fuera para abajo, no lo cuidaron como puede verse por todas las violaciones que cometieron en los códigos”, recalcó.Grossman agregó que el edificio tiene que ser protegido para evitar que sea saqueado y después vendido a alguien que quiera restaurarlo o derrumbarlo.“Ahorita el lugar tiene dueño, pero lo que se debe hacer es resguardarlo del fuego, del moho y de los saqueadores pero ya”, dijo.Por último comentó que la Ciudad tiene que hacer algo para conservarlo, a pesar de que actuó tarde, ese ya es un primer paso.“Se tardaron mucho en darse cuenta de todas las violaciones, pero más vale tarde que nunca. Espero que se pueda hacer algo”, concluyó.

