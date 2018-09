Se unen para honrar héroes del 9/11

En el marco de la conmemoración del atentado sucedido 17 años atrás, El Paso Community College sostuvo una ceremonia la mañana del martes en compañía de maestros, estudiantes, líderes educativos y elementos al resguardo de la seguridad pública.Iniciando con la tradicional presentación de los colores nacionales, los directivos de EPCC destacaron la valentía y el arduo trabajo que los voluntarios prestaron durante el ataque al Trade World Center el 11 de septiembre del 2001.Después de la presentación, Sergio Rentería, capitán de la Estación #24 del Departamento de Bomberos de El Paso, pronunció unas palabras en nombre de todos aquellos bomberos que dieron sus vidas para rescatar a las personas víctimas de los ataques.“La enorme labor de estos hombres, fue una inspiración para mi por lo que en el 2005 me uní a los bomberos con la ilusión de perder auxiliar a mi comunidad. Este día es muy significativo y realmente importante para cada uno de nosotros”, comentó.La emotiva marquesina ‘We Will Never Forget’, apareció en dos pantallas gigantes dentro del edificio A de los Servicios Administrativos de EPCC que siguieron de un video especial con imágenes de aquel inolvidable día.Alex Hernández, director de entrenamiento y capacitación de EPCC, fungió como uno de los principales oradores en la ceremonia.Explicó la importancia y el peso que tiene esta fecha en el corazón de toda la comunidad paseña.“Es un día sumamente significativo en El Paso, aquí tenemos a nuestro fuerte militar, y hay que reconocer que somos una ciudad militar, Fort Bliss es parte de nosotros y nos hace grandes patriotas. Es por eso que El Paso abraza a nuestros soldados y sentimos este día”, dijo Hernández.Es un evento muy trágico en la historia de los Estados Unidos, pero es algo que se tiene que recordar año con año para honrar a estos héroes que no les importó dar su vida por salvar a sus semejantes, según detalló el director.También en estación #18Como cada año el Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD) se reunió en una de sus estaciones para rendir tributo a las víctimas del ataque terrorista del 11 de septiembre.Ofrendas de flores y una enorme bandera de Estados Unidos ondeando en los aires fue como EPFD recibió a decenas de personas entre bomberos y oficiales de Policía que se dieron cita en la estación número 18 para honrar la memoria de sus colegas que murieron en el cumplimiento de su deber.“Este día representa un día de luto nacional por todos los compañeros que perdieron la vida, porque existe una hermandad entre todos nosotros que desempeñamos esta carrera”, comentó Adrián Abascal, elemento de EPFD.El hombre considera que ser bombero es un gran trabajo pero también difícil, ya que explicó que nunca sabe si van a volver a su casa al terminar su turno, tal y como les pasó a los decenas de bomberos y policías en Nueva York en el 2001.“Me da mucha tristeza ponerme a pensar en todos los que nunca regresaron. Lo único que podemos hacer es salir a desempeñar nuestro trabajo”, resaltó.El bombero, quien tiene poco más de cinco años con EPFD, comentó que el atentando que ocurrió hace 17 años fue algo que nadie esperaba que pudiera ocurrir en Estados Unidos y agregó que uno imagina por todo lo que tuvieron que pasar sus colegas. (Con información de Karla Valdez/El Diario de El Paso)

