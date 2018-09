Llevan caso ante gran jurado

Dallas – El caso en contra de una oficial de la Policía de Dallas que baleó y mató a un vecino afroamericano en su propia vivienda será presentado ante un gran jurado, el cual podría decidir si se fincan cargos más serios que el cargo de asesinato imprudencial, según dijo el lunes la procuraduría que supervisa el caso.Los abogados de la familia de la víctima cuestionaron por qué tomó tres días para que la oficial, Amber Guyger, fuera acusada y por qué se apresuró a hacer uso de la fuerza letal al toparse con Botham Jean, de 26 años, quien vivía en el apartamento directamente arriba del de ella. Guyger dijo a las autoridades que ella confundió el apartamento de su vecino con el suyo.La oficial fue arrestada el domingo por la noche y fue ingresada a la cárcel en el condado aledaño de Kaufman antes de ser liberada tras pagar una fianza.Cuando se intentó averiguar por qué a Guyger se le permitió entregarse a las autoridades en otro lugar y no en la cárcel del condado de Dallas, la procuradora del condado de Dallas, Faith Johnson, dijo que la decisión fue tomada por los Rangers de Texas, quienes también están investigando.Guyger acababa de terminar su jornada laboral de 15 horas el jueves cuando regresó, aun vistiendo su uniforme, al complejo de apartamentos South Side Flats. Ella estacionó su vehículo en el cuarto piso, en lugar del tercero, donde ella vive, de acuerdo con una declaración presentada junto con la orden de arresto de la oficial, posiblemente sugiriendo que estaba confundida o desorientada.Cuando metió su llave en el picaporte notó que la puerta del apartamento no estaba cerrada y se encontraba un poco entreabierta, por lo que la abrió. Dentro, las luces estaban apagadas. Luego vio una figura en la oscuridad, según la declaración.La oficial concluyó que su apartamento había sido invadido y dio órdenes verbales a la figura, las cuales fueron ignoradas. Luego ella sacó su arma y disparó dos veces, de acuerdo con la declaración.Cuando encendió las luces, se dio cuenta que estaba en el apartamento equivocado, de acuerdo con la declaración, la cual al parecer se basa casi en su totalidad en el testimonio de la oficialLa oficina del examinador médico del condado de Dallas dijo que Jean murió de una herida de bala en el pecho. Su muerte fue determinada como homicidio.La madre de Jean dijo que los investigadores no le habían ofrecido a la familia un recuento de los hechos. Allison Jean dijo en una conferencia de prensa que ella hizo muchas preguntas, pero se le dijo que aún no tenían respuestas.La familia contrató al abogado Benjamin Crump, quien es mejor conocido por haber representado a las familias de Trayvon Martin y Michael Brown. Martin era un joven de 17 años que fue baleado fatalmente en el 2012 por George Zimmerman, un hombre hispano quien era el capitán de vigilancia vecinal en el vecindario del área de Orlando donde Martin vivía. Brown, quien tenía 18 años, fue fatalmente baleado en el 2014 por un oficial caucásico de la Policía en Ferguson, Missouri.“Personas afroamericanas en Estados Unidos han sido asesinadas por policías en algunas de las más increíbles maneras”, dijo Crump el lunes en una conferencia de prensa, diciendo que “se nos asesina mientras manejamos en nuestros autos” y “mientras caminamos en nuestros vecindarios”.Ahora, dijo, “se nos asesina mientras vivimos en nuestros apartamentos”.El equipo legal de la familia también incluye a Lee Merritt, quien representó a los familiares de un adolescente afroamericano que fue baleado en la espalda por un oficial caucásico de la Policía en junio mientras huía, desarmado, de una detención de tráfico cerca de Pittsburgh.Un día después del tiroteo, la jefa de la Policía U. Renee Hall dijo que su departamento buscaba fincar cargos de homicidio imprudencial en contra de Guyger, una veterana con cuatro años carrera de la fuerza de policiaca. Pero Hall dijo el sábado que los Rangers de Texas le pidieron a su departamento que esperaran debido a que habían encontrado nueva información y querían investigar más a fondo antes de que se emitiera una orden de arresto.La procuraduría también tendrá la opción de presentar cargos más serios al gran jurado.Se tomó una muestra de la sangre de Guyger en el lugar de los hechos para realizar un análisis y ver si existe la presencia de alcohol o drogas, según Hall, pero las autoridades no han dado a conocer los resultados.Allison Jean se preguntaba si la raza pudo haber sido un factor. Su hijo creció en la nación isleña del Caribe de Santa Lucía antes de asistir a la universidad en Arkansas.“¿Si hubiera sido un hombre blanco, acaso las cosas hubieran resultado distintas? ¿Acaso ella hubiera reaccionado diferente?” según dijo Allison Jean el viernes.Jean no fue la primera persona baleada por Guyger. La oficial le disparó a un hombre llamado Uvaldo Pérez el 12 de mayo del 2017, mientras se encontraba en servicio.De acuerdo con una declaración presentada en contra de Pérez, la Policía estaba en busca de un sospechoso cuando Guyger y otro oficial fueron llamados para rendir asistencia a un tercer oficial. Pérez salió de un auto y se tornó combativo con Guyger y el otro oficial. Hubo un altercado y Guyger disparó con su pistola paralizadora a Pérez, quien después se la arrebató de sus manos. Guyger luego sacó su pistola y disparó, hiriendo a Pérez en el abdomen.El sargento Mike Mata, presidente del más grande sindicato de la Policía en Dallas, la Asociación de la Policía de Dallas, pidió el sábado que se realizara una “investigación abierta y transparente del evento”, según reportó el periódico.Mata describió a Jean como un “maravilloso individuo” y dijo que “si el gran jurado lo considera necesario, esta oficial tendrá que responder a sus acciones en la corte”.Jean trabajaba para la compañía contable PwC desde que se graduó en el 2016 de la Universidad Harding, donde con regularidad dirigía los servicios religiosos del plantel cuando aún era un estudiante.

