El guiador de un auto que el viernes arrolló a una menor en el Valle Alto se entregó a las autoridades de El Paso.Samuel Thomas García, de 17 años, está ahora bajo custodia en la Cárcel del Condado. Su vehículo había sido decomisado en un operativo en el que participaron la Policía Estatal de Nuevo México y la Policía de Sunland Park, lugar donde está la casa de García.La familia de Giselle Martínez, la víctima, se encuentra destrozada después del hecho fatídico ocurrido el viernes 7 de septiembre, alrededor de las 4:12 pm en la cuadra 5500 de la calle Montoya.El sábado fue declarado la muerte cerebral de la menor. El lunes su padrastro, Luis Simental, señaló que Giselle seguía conectada a las máquinas de soporte en espera de donar sus órganos.El reporte del accidente indica que la menor iba caminando por la calle antes mencionada junto con su hermano de 9 años, cuando fue impactada por una camioneta obscura que huyó del lugar.Giselle fue trasladada de emergencia al Centro Médico Universitario, pero falleció la tarde del sábado a consecuencia de sus lesiones.A través de redes sociales la madre de la menor expresó su dolor y mencionó que el responsable del accidente es un cobarde.“Ese conductor es un cobarde, que no se detuvo a brindarle ayuda a mi hermosa pequeña”, señaló la mujer.Aseguró que su hija era una niña carismática, divertida, que siempre se preocupaba por los demás y no merecía morir de esa manera.Por su parte autoridades del Distrito Escolar de El Paso (EPISD) confirmaron que Martínez era estudiante de la escuela Lincón Middle School.Gustavo Reveles, vocero de EPISD, comentó que habrá consejeros en la escuela para brindar apoyó emocional a quienes lo necesiten.“Vamos a tener consejeros extras para que alumnos o quien lo necesite vaya para tratar de ayudarles a superar esta tragedia”, comentó Reveles.La madre de Giselle abrió una cuenta en internet donde pide a la comunidad su ayuda para poder despedir a la menor como lo merece.“Ella ya no esta, pero cualquier ayuda que nos puedan dar para despedirla como debe ser será bienvenida”, indicó.Si usted gusta apoyar a la familia de la adolescente, puede hacer un donativo electrónico a través de https://www.gofundme.com/my-precious-angelhit-and-run

