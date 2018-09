A pesar de que en los últimos años la ciudad de Chicago, ubicada en el condado de Cook, en el estado de Illinois, ha resentido una ligera huida de sus habitantes a otros suburbios por diversas razones aún conserva el sitio tres entre las ciudades más grandes y segunda con la mayor concentración de ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos.Con una población de poco más de 2.6 millones de habitantes de los cuales más de un millón son de origen azteca, la Ciudad del Viento –Windy City–como se le conoce a nivel mundial es considerada como una de las metrópolis con mayor presencia social, cultural, económica, política y tecnológica del país, sin dejar de lado su lado obscuro una de las más violentas.De acuerdo los diversos sectores productivos, Chicago, fundada a mediados del siglo XVIII, con el desarrollo del ferrocarril, la construcción del canal de Illinois-Michigan e impulso a la ganadería, ha sido tierra de oportunidades, sobre todo para la comunidad latina.A lo largo de su historia ha sido un imán para miles de inmigrantes procedentes de todo el mundo que se asentaron al encontrar tierra y trabajo.“Aquí la ciudad nos recibió muy bien, con los brazos abiertos y lo sorprendente que las autoridades no nos tratan como indocumentados”, afirmó Pedro Heredia, de 75 años de edad, padre de tres hijos y habitante de la Villa Mexicana, uno de los asentamientos con mayor presencia de mexicanos, desde hace tres décadas.A 40 años de haber llegado a esta ciudad recuerda que al principio fue difícil no tanto por su condición migratoria sino por las condiciones climáticas durante el invierno. “Al llegar aquí encontré trabajo muy rápido y desde entonces no paro”, dijo el originario de Cuauhtémoc, Chihuahua y trabajador de una recicladora.Y es que en esta tierra de Abraham Lincoln, conformada por miles de inmigrantes, en gran parte por familias originarias de diversos estados de la República Mexicana, es una de las pocas ciudades denominadas como ‘santuario’ por su protección a la comunidad inmigrante.Aquí, en la sede de los equipos de los Bulls, Los Medias Blancas y Cubs de Chicago, las autoridades le dieron un revés al presidente Donald Trump al dejar de lado su política migratoria y dar protección total a su población carente de documentos migratorios.Sin embargo, no solamente para la comunidad inmigrante ha sido una tierra de oportunidades y progreso en su búsqueda del llamado sueño americano sino también para los profesionistas norteamericanos que deciden salir de sus lugares de origen para obtener mejores empleos y con mayor paga.Egresados de varias universidades del país como la Universidad de Texas en El Paso –UTEP– han seleccionado a esta ciudad como su lugar para desarrollar sus actividades profesionales.“Desde que era estudiante empecé a buscar ciudades grandes para trabajar y crecer profesionalmente y pues vi que Chicago era una ciudad de primer mundo que me ofrecía todo”, dijo el ingeniero industria Alberto Torres, quien labora en el Servicio Postal –USPS– localizado en las inmediaciones del aeropuerto internacional O’hare.Manifestó que previamente había explorado ciudades como Nueva York, Washington, Dallas y Houston, sin embargo Chicago ofrecía mayores opciones de desarrollo.“Me preocupaba el alto índice de violencia pero revisando los sectores conflictivos opte por vivir en un área un poco caro pero cercana a mi trabajo y sobre todo segura”.Para él, al igual que otros profesionista esta ciudad, situada al este del lago Michigan, es un centro internacional de negocios y uno de los principales destinos turísticos de los Estados Unidos por lo que representa un lugar de grandes oportunidades de crecimiento profesional y personal.Arquitectos, diseñadores, abogados, ingenieros, médicos, expertos en sistemas y comunicadores, entre otros han encontrado atractivos empleos. “Yo gano en promedio 75 mil dólares al año y difícilmente hubiera encontrado un salario así en El Paso”, manifestó el paseño Mario Hernández, ingeniero en sistemas, quien reside aquí desde hace 5 años.Laura Muller, destacada comunicadora de radio y televisión es una mujer originaria de Cuauhtémoc, Chihuahua y aquí encontró el éxito tras viajar por varios países del mundo.La también empresaria y ‘youtuber’, transmite desde esta ciudad su programa de televisión en las que ofrece recetas de cocina con el fin de crear una cultura saludable del buen comer entre sus seguidores, sobre todo los que sufren obesidad, tal y como ella la enfrentó con éxito.Situada al Oeste de la ciudad, sobre la calle 26, el corredor comercial que aglutina alrededor de 150 comercios entre restaurantes, bares, carnicerías, tortillerías, entre otros negocios dedicados a la venta de ropa y calzado, ‘La Villita Mexicana’ es uno de los corredores comerciales más visitados por la variedad de mercancías, productos y alimentos de origen mexicano.“Acostumbro a venir con frecuencia porque aquí me siento como si estuviera en mi país y encuentro lo que añoro de mi tierra”, expresó nostálgica Rebeca Aguirre, ex residente de Socorro, Texas, durante más de 20 años.Leone Ramos, residente de Bensenville, Illinois, un suburbio aledaño a la gran ciudad, es otro de los clientes asiduos al rincón mexicano. “Me la paso bien y aquí nunca extraño la comida mexicana. Me hace recordar mi niñez y juventud al lado de mis padres en México , comentó el originario de la frontera El Paso-Juárez.De acuerdo datos proporcionados por el Consulado de México en Chicago este lugar es creador de una derrama económica ‘envidiable’ al ocupar el segundo lugar como mayor generador de impuestos sobre las ventas en todo Chicago, sólo detrás de la lujosa North Michigan Avenue, dijo Adrián Sosa, portavoz de la sede diplomática.“Aparte de venir a disfrutar de los antojitos mexicanos aquí encuentro mercancías que solo en mi país encontraba”, comentó Rafael Belmonte, originario de Guerrero luego de ser guiado y dar una propina a uno de los ‘parqueros’ que vigila el estacionamiento de la carnicería Aguascalientes.“Véngase a disfrutar del tepache, las aguas frescas y las raspas”, es el grito que a diario Fidencio, hace a los transeúntes que caminan sobre el corredor comercial para que saboreen sus bebidas refrescantes y frituras.El, como muchos migrantes llegó a esta ciudad en su afán por mejorar su calidad de vida. “Me vine porque la verdad allá ganaba muy poco y pues me invitó una hermana que ya tenía tiempo viviendo aquí y pues no la pensé dos veces” manifiesta el comerciante y ex vecino de la colonia Melchor Ocampo, en Ciudad Juárez.Explicó que a su llegada, soltero y con muchas ganas de salir adelante, empezó a trabajar en un restaurante pero no estaba agusto por lo que decidió iniciar su propio negocio hace más de 20 años al lado de su esposa María, originaria de Jalisco, México.“Aquí es mi México y cada 16 de septiembre se vive la fiesta patria con un gran desfile y al que acuden artistas y personalidades que conviven con todos nosotros”.Otro de los negocios prósperos en esta área es el restaurante Los Comales, establecido hace 45 años, y que hoy en día tiene 20 sucursales distribuidas en la ciudad de Chicago y ofrece empleo a cientos de personas, en su mayoría mexicanos.“Nuestra especialidad son los tacos. Aquí viene gente de todos lados en especial la mexicana”, dijo Miguel, gerente de la negociación mientras giraba instrucciones a su personal.La singular imagen urbana es la de un poblado azteca, grandes letreros en negocios con los nombres típicos en español, su gran arco a la entrada flanqueado por dos banderas nacionales, los clásicos vendedores ambulantes, pedigüeños y murales alusivos a la cultura e imágenes religiosas de la Virgen de Guadalupe así como publicidad del gobierno mexicano, distingue la zona.A lo largo de su historia esta urbe ha representado para los mexicanos una ciudad clave en los Estados Unidos al suscribirse varias iniciativas en beneficio de la comunidad inmigrante como la Matricula Consular de Alta Seguridad, la cual constituye una identificación confiable valida en bancos e instituciones gubernamentales, aseguró Luis Adrián Sosa, portavoz del Consulado de México, en Chicago.La sede consular, una de las más grandes, después de Los Ángeles, California, atiende a la comunidad inmigrante con una variedad de servicios de orientación legal, migratoria, salud y promoción de la cultura.Las ciudades con mayor presencia de mexicanos son: Los Angeles, California; Chicago, Illinois; Dallas, San Antonio y Houston, Texas, en ese orden.De acuerdo con Migration Policy Institute –MPI–, con sede en Washington la población inmigrante mexicana se ha mantenido estable en las últimas cuatro décadas.En 2014, más de 11.7 millones de inmigrantes mexicanos residían en los Estados Unidos, representando el 28 por ciento de los 42.4 millones de personas nacidas en el extranjero, por lejos el grupo de origen de inmigrantes más grande en el país.Entre 2006 y 2010, el número de inmigrantes mexicanos aumentó en 200 mil en comparación con los más de 2 millones que llegaron en los cinco años anteriores.Siguiendo esta tendencia, en la última década y media, la participación mexicana entre todos los inmigrantes cayó del 29.5 por ciento en 2000 al 27.6 por ciento en 2014.Este comportamiento establece que México ya no es el principal país de origen entre los inmigrantes más recientes en los Estados Unidos.En 2013, China e India superaron a México como los países de origen más comunes de inmigrantes que han residido en los Estados Unidos durante un año o menos, señala el reporte de MPI.No obstante y de acuerdo a sus moradores los latinos están presentes en todos los vecindarios de Chicago y enfrentan desafíos sociales y económicos muy únicos como cualquier etnia.La comunidad latina está esparcida a lo largo de la ciudad e incluso en los suburbios.Un reporte de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) y Metropolitan Family Services señala que las comunidades con el mayor número de latinos son:Belmont Cragin, 63 mil 377; La Villita, 62 mil 928; Gage Park 38 mil 009; Brighton Park, 37 mil 620; Logan Square, 34 mil 677, Humboldt Park, 29,343; West Lawn, 28 mil 697; Pilsen & Heart of Chicago, 27 mil 693; Chicago Lawn 26 mil 377; Irving Park. 26 mil 359; Albany Park, 25 mil 003 y Back of the Yards con 24 mil 961.