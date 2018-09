Dallas— La madre de un hombre afroamericano que murió en su propio apartamento cuando una mujer policía de Dallas de raza blanca le disparó al presuntamente confundir la vivienda con la suya, cuestionó si su hijo todavía estaría vivo de haber sido blanco.Allison Jean, la madre de Botham Jean, de 26 años, se preguntaba si la raza fue un factor cuando la agente, Amber Guyger, disparó y mató a su hijo al volver a casa vistiendo su uniforme luego de concluir su turno la noche del jueves.“No sabía que era blanca hasta ahora. ¿Habría sido diferente si hubiera sido un hombre blanco? ¿Hubiera reaccionado diferente?”, preguntó Jean en un video del viernes transmitido por la filial de la NBC en Dallas, KXAS.Guyger, quien lleva cuatro años en el servicio y estaba asignada a la división de patrulla del sureste, dijo a los investigadores que estaba fuera de servicio la noche del jueves cuando por error entró al departamento equivocado y disparó a Botham Jean.La Policía no ha dado más información de la oficial.La jefa de Policía de Dallas, U. Renee Hall, indicó el viernes que su departamento procuraría acusar a la agente de homicidio imprudencial. Sin embargo, Hall aclaró el sábado, durante un panel de justicia criminal transmitido en vivo por Facebook, que la División de los Rangers del Departamento de Seguridad Pública de Texas –quienes han tomado control del caso– le pidió a su departamento postergar la emisión de una orden de arresto dado que necesitaba más tiempo para revisar la información proporcionada por la agente durante una entrevista con los investigadores.“Ahora la situación está en sus manos”, dijo Hall. La jefa policial reconoció que aún hay muchas interrogantes en relación al tiroteo y pidió a la población dar a los investigadores el suficiente tiempo para tener las respuestas.El Departamento de Seguridad Pública, que supervisa a los Texas Rangers, no respondió de momento a un mensaje telefónico del sábado en busca de un comentario.El alcalde Mike Rawlings declaró el sábado que el tiroteo es una “situación muy seria” para la ciudad y describió a Botham Jean como un joven profesional y un hombre de fe que era “exactamente el tipo de ciudadano que queremos tener”.Botham Jean, oriundo de la isla caribeña Santa Lucía, había asistido a la Universidad Harding en Searcy, Arkansas, en donde con frecuencia dirigía servicios religiosos, antes de graduarse en 2016, reveló la institución en un comunicado. Ese julio, empezó a trabajar para la firma de contabilidad y consultora PwC, en el área de aseguramiento de riesgos.El Gobierno de la isla emitió un comunicado el viernes en el cual expresaba “shock” por el homicidio y dio el pésame a la familia Jean. Añadió que los funcionarios en su embajada de Estados Unidos ofrecerían asistencia a la familia.Un abogado de la familia del joven señaló el sábado, luego de una vigilia en una iglesia en Dallas que la orden de arresto para Guyger ya debería haberse emitido.“Esta familia se siente frustrada. Esta familia está molesta”, aseveró el abogado Lee Merritt. “Esta familia está afligida de que eso (la detención de la policía) no haya ocurrido aún”.Decenas de personas, entre ellas la madre de Jean, estuvieron presentes el sábado en la vigilia. Allison Jean, quien tiene cargos gubernamentales en Santa Lucía –poblado donde vive y donde crio a su hijo– dijo que la muerte de Botham “se siente como una pesadilla”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.