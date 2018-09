El Paso— Dos mujeres cometieron un robo en un negocio de la zona Central de El Paso.La pareja fue grabada por video de seguridad, y los detectives del Departamento de Policía de El Paso piden la ayuda del público para identificar a estos ladrones, a través del programa "Crimen de la Semana" de Crime Stoppers.La noche del lunes 20 de agosto de 2018, a las 7:20 p.m., dos mujeres entraron a la tienda Family Dollar ubicada en el 1820 Alabama.Una de ellas comenzó a tomarar varios artículos mientras caminaba por diferentes islas de la tienda.Un empleados notó que la mujer en un momento dado ya no tenía ningún artículo y le preguntó por ellos.La mujer dijo que había colocado la mercancía en una sección diferente de la tienda. El empleado no pudo localizar los artículos y una vez más le preguntó a la sospechosa, quien en ese momento derribó un estante y amenazó con apuñalar al empleado.La presunta agresora salió de la tienda y la otra mujer lo siguió.Cuando la segunda persona salió, la alarma de prevención de pérdidas se apagó, lo que indica que ella portaba la mercancía que el primer sospechoso llevaba.Ambas huyeron de la escena en una camioneta Chevrolet modelo 90. La primera mujer es descrita como blanca, mide 5 pies 6 pulgadas de estatura, tiene entre los 40 y los 50 años, es de contextura pesada, tez clara, cabello castaño claro y ojos azules. Llevaba una camisa negra con el logo del banda Slip Knot y pantalones negros.La segunda es descrita como hispana, de más de 35 años, 5 pies 6 pulgadas de estatura, complexión media, cabello negro y ojos marrones. Llevaba una blusa con diseño camuflado y pantalones cortos azules.Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre la identidad de estas ladronas que llame inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS), o en línea en www.crimestoppersofelpaso.org

