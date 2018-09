A un año de que la Ciudad de El Paso iniciara la demolición de inmuebles en el Barrio Duranguito, grupos que buscan la preservación del sitio se unieron a vecinos del lugar para conmemorar el primer aniversario del conflicto que se vive incluso en diferentes cortes del país.“La lucha sigue a un año de la demolición ilegal que inició la Ciudad de El Paso”, dijo la doctora Yolanda Leyva, académica de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), al participar en un evento que se convirtió en una verbena popular.“Ya se cumplió un año desde que la Ciudad trató de derrumbar, de demoler los edificios históricos de Duranguito, y este esfuerzo no hubiera sido una realidad para nosotros, un año después, si no hubiera sido por el trabajo de todos ustedes”, dijo el senador estatal José Rodríguez.El político y ex procurador del Condado se ha pronunciado por la preservación del barrio en la zona Centro de El Paso.El sábado hubo una nutrida presencia de quienes buscan mantener en pie el vecindario, mismo donde el Gobierno de la Ciudad proyecta construir una arena de usos múltiples.El grupo conmemoró la oposición popular que surgió cuando trabajadores iniciaron a demoler algunos edificios, en una acción que ha generado demandas y juicios por cumplir.“Ha habido mucho esfuerzo, mucho sudor, mucho stress, pero todo ha sido por la colaboración de varios sectores de la comunidad, entre voluntarios, miembros de Paso del Sur, residentes como Toñita y Amelia, de todos quienes han participado en este esfuerzo de preservar a Duranguito”, agregó el senador Rodríguez.A pesar de que la Suprema Corte de Texas dictó en la víspera un revés a los preservacionistas, aún existen 3 demandas pendientes donde se busca detener el proyecto de la Ciudad de El Paso para edificar una controversial arena de usos múltiples en el Centro de El Paso.“Hay varios juicios que se están llevando a cabo en las cortes, y lo más próximo lo vamos a saber quizá hasta el mes de octubre, cuando se dé a conocer la que decida una Corte en Austin, así como lo que respecta a la importancia histórica del vecindario”, afirmó la doctora Leyva.La Tercera Corte de Apelaciones, con sede en Austin, Texas, fijó la fecha del 12 de septiembre para escuchar el caso donde la Ciudad de El Paso busca revocar la orden que le impide construir una arena de usos múltiples en la zona Centro de la ciudad.En dicha fecha se revisará el dictamen dado a conocer hace casi un año, donde se dio un revés a los planes del Gobierno de la Ciudad para edificar una arena en el área conocida como Barrio Duranguito, y cuyos detractores han logrado detener por la vía legal en los juzgados.El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 473 millones de dólares, fue detenido tras el litigio, a pesar de que la ciudad se ampara en decir que el proyecto de Bonos de Calidad de Vida, que se aprobó en el año 2012, dio respaldo social a la obra.Sin embargo, vecinos del lugar y grupos que buscan la preservación del barrio, quieren conseguir la declaración oficial de la Comisión Histórica de Texas sobre la importancia de dicho sitio, donde en algunos de sus inmuebles se estima el posible hallazgo de evidencias arqueológicos en el subsuelo.En este frente legal, promovido por el historiador Max Grossman, se sostiene que la Ciudad de El Paso violó el Código de Antigüedades de Texas, al no notificar a la Comisión Histórica de Texas de sus planes de demoler estructuras históricas en la zona donde se planea construir la mencionada arena.En caso de que se declare al Barrio Duranguito como de importancia histórica, 12 de los inmuebles existentes en la zona podrían ser clasificados como sitios históricos, lo que les garantizaría la protección del Estado de Texas.Por su parte la Ciudad de El Paso sostuvo que emitió un aviso a la Comisión Histórica de Texas el mes de mayo, que es el eje de su defensa para desechar el caso, en un proceso legal que tiene lugar en una Corte de Fort Worth.Otro litigio se llevó a cabo en la Corte de Distrito 201, que preside la juez Amy Clark Meachum, y que el 3 de julio del 2017 dictaminó que el Gobierno de El Paso no podría firmar nuevos contratos relacionados con la adquisición de terrenos, la demolición o el inicio de una nueva construcción en cualquiera de las propiedades localizadas en el sitio propuesto para la arena.Adicionalmente, el 18 de julio del 2017 la juez Clark Meachum dictaminó que la Ciudad de El Paso podía utilizar 180 millones de los Bonos de Calidad de Vida, pero que el inmueble a construir no podría ser empleado para realizar eventos deportivos.

