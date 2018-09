Exigen justicia tras muerte de menor

La familia de la menor de edad que fue atropellada el viernes, por un conductor que huyó de la escena, confirmó su muerte a pesar de los esfuerzos por mantenerla con vida.Uriel Delgado, tío de la niña que sufrió el accidente, dio a conocer la noticia utilizando las redes sociales, en donde conminó a la comunidad para continuar con la búsqueda de la persona que ocasionó la muerte de la menor de 13 años de edad.Delgado, hermano de la mamá de la menor, publicó en Facebook la foto de la víctima en el hospital, solicitando a la comunidad unirse en la búsqueda del causante del percance fatal.En poco tiempo la imagen fue compartida más de 14 mil veces, junto con las sentidas palabras de Delgado dirigidas al conductor que abandonó a su sobrina después de causarle heridas de gran gravedad.“No tengo idea de cómo te encontraremos, pero te prometo que tus actos de cobardía saldrán a la luz y que pagarás por esto”, sostuvo Delgado, cuando su sobrina aún luchaba por su vida.Con el fin de dar con el paradero del infractor, que ahora enfrentará cargos por homicidio, las redes sociales están jugando un papel definitivo, ya que incluso EPPD en su cuenta de Twitter ha lanzado una advertencia pública que ha hecho eco en la comunidad fronteriza.“Sigan compartiendo. Una celda en el Centro espera”, comentó EPPD en su cuenta de Twitter, después de publicar la pesquisa sobre el infractor que permanece prófugo.De acuerdo al reporte del Departamento de Policía de El Paso (EPPD), la menor y su hermano caminaban de Lincoln Middle School rumbo a su domicilio cuando una camioneta los arrolló.El conductor del vehículo no sólo impactó a los menores, sino que no se detuvo a prestarles auxilio, y huyó del lugar con rumbo desconocido.La menor fue transportada para recibir atención médica en un hospital de la localidad, pero debido a la gravedad que presentaba murió el sábado, de acuerdo a la información proporcionada por Delgado.Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde del viernes, muy cerca de la intersección de Montoya Drive y Redd Road, en el Valle Alto de El Paso.Cabe mencionar que en dicha vialidad no existen banquetas, y que el piso de tierra estaba anegado al momento del incidente, debido a las lluvias que se presentaron en la ciudad.Las características del vehículo son descritas por la autoridad como una camioneta pickup de color oscuro o plateado, y se presume que el conductor es un hombre, pero no se cuenta con mayores datos sobre su filiación.EPPD puso a disposición de la comunidad el número telefónico (915) 832-4400 para quienes tengan alguna información sobre este hecho.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.