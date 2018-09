Científicos de la Universidad de Texas en El Paso recibieron casi 6 millones de dólares de los institutos nacionales de Salud, NIH por sus siglas en inglés, para mejorar el tratamiento y desarrollar nuevas herramientas de diagnóstico para evaluar los resultados post-terapéuticos de los pacientes que padecen la enfermedad chagas.El doctor Igor Almeida, profesor de Ciencias Biológicas, es el principal investigador del premio –que consiste en un subsidio por cinco años por 5 millones 713 mil 730 dólares– otorgado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del NIH.Almeida trabajará con la doctora Katja Michael, profesora adjunta de Química y una de las investigadoras principales del proyecto, junto con otros científicos de Estados Unidos, Bolivia y España.Este grupo va a llevar a cabo la fase II del ensayo clínico en Bolivia con los nuevos regímenes de los medicamentos Benznidazola y Nifurtimox y nuevos biomarcadores para darle seguimiento a la quimioterapia.Éste es el primer ensayo clínico en el que participa UTEP como institución líder.Los medicamentos para atender la enfermedad chagas son tóxicos y tienen una baja eficacia en el tratamiento de esa infección crónica. Almeida, Michael y sus colegas esperan mejorar la seguridad y eficacia probando nuevos regímenes y biomarcadores que aportarán una medida más eficiente del estado en que se encuentra la enfermedad y los resultados del tratamiento.“Ésta es una importante validación del trabajo que está siendo realizado en el Colegio de Ciencias y la Universidad de Texas en El Paso”, comentó el doctor Robert Kirken, decano del Colegio de Ciencias.“El subsidio fue entregado en base a los méritos de la ciencia, del trabajo que está siendo realizado por el doctor Almeida y el doctor Michael para combatir una de las infecciones parasitarias que más se ha extendido en el mundo en la que se han enfocado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades para atender la salud pública”.Chagas es una enfermedad que potencialmente pone en riesgo la vida y es causada por el parásito Trypanosoma cruzi, que es transmitido a las personas y animales por los insectos que la portan, que son conocidos popularmente como “insectos besadores” y por las transfusiones de sangre, trasplante de órganos, cuestiones congénitas y por alimentos y jugos contaminados.La enfermedad ha sido endémica en Latinoamérica, afectando a 6 ó 7 millones de personas, aunque se está extendiendo rápidamente a Estados Unidos, Europa y otras regiones no endémicas como el resultado de la globalización.Hasta ahora, no existe un medicamento ni vacuna clínica totalmente efectivo, aunque se han llevado a cabo varios experimentos al paso de los años.“Por supuesto, estamos muy emocionados y agradecidos de haber recibido este premio altamente competitivo del NIH”, comentó Almeida. “Desarrollar nuevas soluciones terapéuticas para la enfermedad chagas es algo en lo que hemos estado trabajando diligentemente durante algún tiempo”.Este subsidio nos permitirá seguir adelante con esos esfuerzos, con la esperanza de mejorar finalmente la eficacia de la seguridad del tratamiento que puede cambiar el curso del tratamiento para la enfermedad chagas en todo el mundo”.Almeida empezó a trabajar en ese padecimiento hace 28 años. En los últimos años, ha estado colaborando con Michael para desarrollar nuevas soluciones terapéuticas y herramientas de diagnóstico, en base a parásitos sintéticos del azúcar.“Estamos ansiosos por profundizar en nuestro trabajo en este proyecto que puede salvar la vida”, comentó Michael.“Ésta es una manifestación de la calidad de la investigación que se está llevando a cabo aquí en UTEP. Estamos agradecidos de poder continuar nuestro trabajo y ofrecerles a los estudiantes la oportunidad de tomar parte en una investigación que podría impactar al mundo”, concluyó el científico.La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por Trypanosoma cruzi, el parásito causante de la enfermedad de chagas, la mayoría de ellas en América Latina.Esta enfermedad, también llamada tripanosomiasis americana, es una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi.La enfermedad de chagas tiene dos fases claramente diferenciadas. Inicialmente, la fase aguda dura unos dos meses después de contraerse la infección. Durante esta fase aguda circulan por el torrente sanguíneo una gran cantidad de parásitos. En la mayoría de los casos no hay síntomas o son leves y no específicos.En menos del 50% de las personas picadas por un triatomíneo, un signo inicial característico puede ser una lesión cutánea o una hinchazón amoratada de un párpado. Además, pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, agrandamiento de ganglios linfáticos, palidez, dolores musculares, dificultad para respirar, hinchazón y dolor abdominal o torácico.Durante la fase crónica, los parásitos permanecen ocultos principalmente en el músculo cardiaco y digestivo. Hasta un 30% de los pacientes sufren trastornos cardiacos y hasta un 10% presentan alteraciones digestivas (típicamente, agrandamiento del esófago o del colon), neurológicas o mixtas. Con el paso de los años, la infección puede causar muerte súbita por arritmias cardiacas o insuficiencia cardiaca progresiva por destrucción del músculo cardiaco y sus inervaciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.