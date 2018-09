Al agua con mascotas

Con la participación de más de 160 perros de las diversas razas, cientos de personas disfrutaron del tradicional evento ´Día del perro nadando´ ‘Dog day swimming’ que celebra el Departamento de Parques y Recreación de El Paso en las instalaciones de Nations Tobin Aquatic Center, ubicado en 8831 Railroad, en el noreste de la ciudad.“Es una alegría inmensa ver como nuestros perros disfrutan el agua y conviven con otros perritos”, dijo Priscila Reveles quien acudió al evento con sus dos perros Monty y Melvin de la raza Italian Greyhound.Para ella, al igual que su madre Teresa el convivir con sus mascotas de esta manera les ayuda a desestresarse al hacer cosas nuevas. “Desde que nacieron los taremos y ahora tienen dos y ocho años”, apuntó luego de acariciar a las mascotas de su madre Monty y Miny.Para los organizadores en este primer día la convocatoria fue exitosa ya que acudieron visitantes de diversas ciudades de la región fronteriza: El Paso, Las Cruces, el Valle Bajo y Alto y Ciudad Juárez.Y es que en esta Séptima edición, al igual que en las anteriores se organizaron diversas competencias como el mejor traje de baño y el salto más alto dentro de la alberca, entre otros.“Con estos concursos queremos motivar a los participantes para que inscriban a sus perritos y puedan obtener una medalla como reconocimiento a los ganadores”, dijo Jesús Ávila, supervisor de Programas Acuáticos de la ciudad.Manifestó que son dos días ‘sábado y domingo’ en los cuales las familias pueden acudir y disfrutar con sus mascotas en la piscina en un horario de 9 de la mañana a una de la tarde.“Es una fiesta familiar traer nuestros perros a natación y que interactúen con otros perros”, dijo Saúl Mier mientras jugaba en el chapoteadero con su perro Melphis.Para poder ser parte de la diversión los propietarios de perros deben cubrir los requisitos que exige la ciudad, el perro debe contar con sus vacunas de rabia y parvo, misma que deben traer en papel, de lo contrario no serán admitidos.El singular evento, en donde decenas de perros ingresan a la alberca a nadar y otros a que los ensenen sus amos, se ha popularizado entre las familias fronterizas y cada año vemos más afluencia, dijo Ávila.Clubes de las diversas razas y organizaciones del cuidado de perros mantienen presencia en este tipo de eventos como la Liga de Rescate Animal ‘Animal Rescue League-De igual forma personal de El Paso Animal Services promueve los programas de adopción de mascotas con información para las personas interesadas en perros, gatos y conejos que mantienen en su albergue.De acuerdo a los asistentes existe la creencia de que todos los perros saben nadar pero este pensamiento es falso ya que hay perros que pueden morir ahogados por ello el cuidado de sus amos es importante.“Todos los perritos tienen el instinto de mover sus patitas pero si no saben nadar seguramente se hundirán”, expreso Leopoldo Silva, quien agrego que hay razas que son nadadores por excelencia como el Terranova.Los organizadores exhortaron a los propietarios de perros a que estén atentos y no los pierdan de vista al ingresar a la alberca pues hay perros que pueden sufrir un accidente grave si no hay supervisión.

