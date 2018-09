Indefinido, despliegue de soldados en frontera

Elementos de la Guardia Nacional de Texas seguirán comisionados en la frontera Sur con México, dando apoyo a la Patrulla Fronteriza, una vez que el presupuesto de la Operación ‘Guardian Support’ ha sido aprobado para continuar a lo largo del año fiscal 2019.Dicha autorización permitirá que más de 4 mil soldados sigan prestan su servicio con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hasta el 30 de septiembre del año 2019, dio a conocer en la víspera el Departamento de Defensa.Aunque los efectivos militares no están en la primera línea de protección y seguridad de la frontera, su presencia permite disponer de un mayor número de efectivos de la Patrulla Fronteriza (BP) en sus labores de vigilancia y aplicación de la ley.El despliegue de los elementos de la Guardia Nacional se dio por orden del presidente Donald Trump, y tomó lugar en la primera semana de abril del presente año.Actualmente existen 2 mil 200 elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera. Hay 1 mil 145 en Texas, 115 en Nuevo México, 580 en Arizona, y 360 en California.“Estas cifras es posible que se incrementen debido a la nueva autorización”, informó el teniente coronel Jamie Davis, vocero del Departamento de Defensa.El personal militar brinda su apoyo a la Patrulla Fronteriza en áreas como mantenimiento vehicular, transporte, reparación de vehículos todoterreno, labores administrativas, vigilancia con cámaras, y asistiendo en puntos de revisión secundaria en los puertos de entrada.“Los vehículos hacen que las cosas funcionen”, dijo Rush Allen Carter, supervisor de Operaciones Especiales de la Patrulla Fronteriza del Sector Big Bend, sobre el apoyo que el personal de la Guardia Nacional realiza a la flotilla de vehículos de la BP.“… el tiempo que nos tomaba volver a poner esos vehículos en funcionamiento, y ponerlos de nuevo en el campo, mismo que mantenía alejado a agentes para poder cumplir su trabajo, ha disminuido”, afirmó Carter sobre la optimización de recursos que Operation Guardian Support ha conseguido.Elementos del Tercer Batallón, del Regimiento 133 de Artillería de Campo, de la Guardia Nacional de Texas, destacados en El Paso, fueron asignados a la Estación Presidio de la Patrulla Fronteriza, para cumplir entre otras acciones con el mantenimiento básico de las unidades oficiales.“En mi trabajo como civil me encargo de proteger los activos de Best Buy, estoy atento a cualquier robo, pero aquí soy mecánico”, dijo el soldado Andrés López, mientras cambiaba los frenos de un tráiler asignado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).“Aprendí de tres de mis tíos cómo hacer mecánica automotriz básica. Me gusta el trabajo, hace calor, pero el trabajo es mesurable”, dijo López, quien tiene que trabajar en ocasiones a temperaturas mayores a los tres dígitos, con el fin de mantener listos los vehículos todoterreno de la Border Patrol.Incluso la presencia de personal femenil de la Guardia Nacional no es extraña en los talleres de mantenimiento de la Patrulla Fronteriza, como es el caso de la soldado Alejandra Chapa, quien asiste en las instalaciones del Sector Del Río a mecánicos certificados.Chapa afirmó, mientras intentaba sacar un clavo de una llanta ponchada, que quiere usar dicha experiencia para comenzar una carrera en el CBP.“Quiero trabajar para CBP y obtener mi Certificación de Excelencia en el Servicio Automotriz”, dijo Chapa.El Tercer Batallón, del Regimiento 133 de Artillería de Campo, ha sido desplegado a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, desde la zona de El Paso hasta Eagle Pass.“Justo ahora, los elementos de la Guardia Nacional nos están ayudando con los vehículos de transporte, y poder tener manos extra en el garaje siempre es algo bueno, dijo por su parte Ernest Rodríguez, supervisor del Sector Big Bend de USBP.“La mayor ayuda es el transporte, de otra forma mis mecánicos certificados serían quienes harían los transportes de 200 millas, entonces ellos (Guardia Nacional) mantienen a los mecánicos siendo mecánicos”, agregó Rodríguez.Recientemente la Guardia Nacional ha dado asistencia y apoyo en la frontera del Suroeste del país a través de Operation Jump Start (2006) y Operation Phalanx (2010), y actualmente con la Operation Guardian Support (2018-2019) hasta el momento.

