Pide Trump identificar a autor de columna del NYT

Fargo, Dakota del Norte— El presidente Donald Trump declaró el viernes que el Departamento de Justicia debería tratar de identificar al autor de un artículo de opinión mordazmente crítico publicado en el diario New York Times, supuestamente entregado por un miembro de un movimiento de resistencia dentro del gobierno estadounidense que lucha para impedir los impulsos más peligrosos del mandatario.Trump sostuvo que el caso es tan importante que se ve amenazada la seguridad nacional en declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One. Dijo que le pidió al secretario de Justicia, Jeff Sessions, que abra una investigación para desenmascarar al autor.Agregó que estaba explorando entablar una acción legal contra el periódico. “Jeff debería estar investigando quién fue el autor”, dijo Trump. Si esa persona tiene una autorización de seguridad de alto nivel, “no la quiero en esas reuniones”, agregó.Es casi impensable que el Departamento de Justicia pueda abrir una investigación sobre el artículo de opinión. No parece que el autor haya revelado o filtrado información clasificada al periódico, lo que sería un obstáculo crucial que habría que resolver antes de que se pudiera siquiera contemplar una investigación de filtraciones informativas.El llamado de Trump es la prueba más reciente sobre la independencia del Departamento de Justicia, que se supone que debe tomar decisiones de investigación y acusación sin interferencia política de la Casa Blanca.Un día antes, los colaboradores más cercanos de Trump salieron a repudiar en público el artículo de opinión y negando la autoria.Por email, tuit o video, las negativas de los funcionarios del gabinete, incluido el vicepresidente Mike Pence, desfilaron aparentemente presentadas para un público de uno, sentado en la Oficina Oval. Altos funcionarios con puestos clave en seguridad nacional y política económica, criticaron al autor del artículo por cobardía, deslealtad y actuar contra los intereses de Estados Unidos.Tan impactante como el ensayo fue la larga lista de funcionarios que pudieron haberlo escrito. Muchos han compartido algunas de las preocupaciones expresadas en el artículo sobre Trump con colegas, amigos y reporteros de forma privada.Con un círculo tan amplio de posibles culpables, los hombres y mujeres de Trump sintieron que su única opción era hablar: el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario de Defensa Jim Mattis negaron la autoría durante una visita a la India, el secretario de Interior Ryan Zeinke desde Samoa Americana. En Washington, los “yo no fui” salieron de la oficina del vicepresidente Pence, del secretario de Energía Rick Perry, del embajador de Rusia Jon Hunstman, el director de Inteligencia Nacional Dan Coats, y otros miembros del gabinete.

