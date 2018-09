Registra la ciudad cuarto caso de Virus del Nilo de la temporada

El Departamento de Salud Pública confirmó el cuarto caso del Virus del Nilo de esta temporada en El Paso. El paciente es un hombre menor de 20 años que vive en el noreste de la ciudad. Según autoridades, no padece ninguna otra enfermedad.Hasta ahora, los siguientes casos han sido confirmados lo que va de esta temporada:Un hombre de 20 años que no padece ninguna otra enfermedad, otro hombre de 70 años quien sí padece otras enfermedades, una mujer de 60 años y el caso nuevo, un adolescente varón quien tampoco presenta otras enfermedades, de acuerdo con autoridades sanitarias.El año pasado se registraron 14 casos de Virus del Nilo en El Paso y las muertes más recientes que estuvieron asociadas a esa enfermedad, fueron dos decesos ocurridos en el 2015.“Las actuales condiciones climatológicas, con lluvia y temperaturas cálidas, están creando la situación perfecta para que se incremente la incubación de mosquitos”, comentó Bruce Parsons, asistente del director del Departamento de Salud Pública.“Tomando en cuenta que sólo se necesita una cucharada de agua estancada para permitir la incubación, necesitamos que todas las personas de la comunidad desechen objetos que puedan recolectar agua de lluvia en el exterior de sus viviendas”, advirtió.Además de la práctica de “voltear los objetos boca abajo”, se alienta a los residentes a que reporten áreas grandes de agua estancada donde se puedan incubar mosquitos al Departamento de Servicios Ambientales, llamando al 311.Los residentes pueden “evitar los piquetes” reduciendo la difusión de enfermedades provocadas por esos insectos utilizando estos métodos de prevención:• Use repelentes de insectos cuando esté en el exterior.• Use mangas largas, pantalones largos y calcetas cuando esté al aire libre.• Aunque los mosquitos asociados con otras enfermedades tales como el Zika pueden estar activos durante el día, los residentes deberán tener más cuidados durante las horas pico en las que pican los mosquitos, desde el amanecer hasta el atardecer o evitar las actividades al aire libre durante ese período.• Drene el agua estancada de las macetas, alcantarillas, cubetas, cubiertas de la piscina, platos de agua de las mascotas y bebederos para los pájaros.Si desea más información sobre el Departamento de Salud Pública, llame al 211 o visite el sitio www.EPHealth.com o www.EPSalud.com

