Desde hoy, cierran tramo de I-10 y US54

El Departamento de Transporte de Texas realizará desde hoy diversos proyectos de remozamiento en varios sectores de las autopistas I-10 y US54por lo que se pide a los conductores tomar vías alternas para que puedan llegar a sus destinos.El cierre más grande será de 27 horas en la intersección de la autopista I-10 y Redd.Iniciarán el domingo 9 de septiembre a las 3 a.m. y terminará el lunes 10 a las 6 a.m.TxDOT anuncia que se cerrarán las rampas de entrada a la I-10 en dirección este: Redd, Artcraft, North Mesa y Resler flyover.Habrá acceso de negocios y los conductores podrán ingresar a la I-10 al este en Sunland Park. Después de los levantamientos de cierre, los automovilistas en la I-10 en dirección este en North Mesa Street (SH 20) experimentarán un cambio en los patrones de carril de tráfico.Además, cierran el domingo y el lunes para el proyecto de rampas trenzadas en el lado este.Primero, la calle de acceso, luego la I-10 en dirección este.Además, el Westway en la rumbo a la I-10 hacia el oeste permanecerá cerrado de lunes a miércoles.Se pide a los conductores que tomen vías alternas para llegar a sus destinos durante las horas pico.También y por un lapso de 17 horas, un tramo de la carretera US 54 será cerrado a la circulación vehicular. El cierre inicia desde las 11 de la noche y durará hasta las 2 de la mañana del próximo lunes. Los trabajadores de TxDOT estarán removiendo la pintura a presión de los puentes peatonales para prepararlos para ser pintados.Lunes, 10 de septiembre9:00 pm a las 5:00 a.m.• US-54 hacia el sur cerrará completamente de Hercules a Dyer• Los equipos pintarán el puente peatonal reparado.Martes, 18 de septiembre9 p.m. a 5 a.m. (sólo una noche)• Cierre completo en US 54 hacia el sur entre la rampa de salida Transmountain / Woodrow Bean hacia el paso elevado de Hondo Pass• Desvío en el tráfico de US 54 hacia el sur deberá salir en la rampa de salida Transmountain / Woodrow Bean y volver a entrar en la rampa de entrada del Hondo Pass.• Los equipos estarán trabajando para abrir la rampa "Nueva" y cerrar la rampa de salida existente entre Transmountain y Diana.

