Por golpear a esposa, arrestan a candidato

Un candidato al Cabildo de El Paso fue arrestado luego de que presuntamente golpeara a su esposa, mientras ella iba manejando.Se trata de Kizito Chisom Ekechukwu, de 28 años, quien enfrenta un cargo por violencia doméstica por el incidente ocurrido el pasado 26 de agosto.El hombre, originario de Nigeria, es uno de los contendientes por el Distrito 5 del Cabildo de El Paso, que actualmente ocupa Michiel Noe.Documentos oficiales indican que Ekechukwu abofeteó a su esposa tras discutir por un cartel que el hijo de ambos estaba pateando.Según la declaración de la víctima, identificada como Natalie De la Rosa, todo ocurrió cuando ella, Ekechukwu y el hijo de ambos salieron de la Casa de Cuidados Santa Teresa, ubicada en la avenida Montana, donde habían estado repartiendo volantes.Presuntamente cuando iban circulando rumbo al Este por la Montana, el bebé de 10 meses, que estaba en la parte trasera del vehículo, comenzó a patear un cartel que estaba en el piso.La mujer indicó a los detectives que ella iba manejando por lo que le pidió a Ekechukwu, que iba atrás con el menor, que moviera el cartel para que el niño dejara de patearlo.Pero Ekechukwu se negó a moverlo y le dijo a la mujer “no voy a mover nada, muévelo tú”, señalan los documentos.En ese momento la mujer estiró su brazo derecho para alcanzar el cartel y ponerlo del otro lado, donde Ekechukwu estaba sentado.Después de eso, repentinamente el candidato le dio una bofetada a su esposa y le dijo “eres una estúpida”, explicó la víctima.De la Rosa indicó que en ese momento ella detuvo el vehículo en la intersección de East Glen Drive y Montana para llamar a la Policía, mientras Ekechukwu le pedía que no lo hiciera.De acuerdo con los documentos, la mujer le dijo a su marido que estaba cansada de que la maltratara, ya que De la Rosa aseguró que no era la primera vez que el candidato la agredía.Ekechukwu fue recluido en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso, donde se le agregó un cargo por una falta de tráfico por lo que su fianza fue fijada en 2 mil 680 dólares, la cual fue pagada al día siguiente.De acuerdo con información de la Corte, el candidato que está corriendo para las elecciones del próximo 6 de noviembre, tiene una audiencia el 15 de octubre para tratar su caso.El Diario de El Paso intentó contactar a Ekechukwu para obtener un comentario, pero éste no estuvo disponible para entrevistas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.