Investigan a pareja que recolectó dinero para indigente

Florence, Nueva Jersey – Las autoridades están investigando a una pareja de Nueva Jersey que recaudó 400 mil dólares para un hombre indigente que acudió al auxilio de una mujer, ante denuncias de que el dinero ha desaparecido.La Policía abrió la pesquisa y registró la vivienda de Mark D'Amico and Katelyn McClure, dijo el fiscal del condado de Burlington, Scott Coffina.Añadió que se tomaron las medidas ante "el gran interés del público" por el caso aunque no se han presentado cargos.Los agentes acudieron a la vivienda de la pareja en Florence, Nueva Jersey, a unos 48 kilómetros (30 millas) de Filadelfia y montaron un automóvil BMW sobre el compartimiento de carga de un camión, informó 6ABC.El abogado de la pareja, Ernest Badway, no ha respondido a mensajes telefónicos pidiéndole su reacción. En el pasado se ha negado a comentar.El caso ha causado asombro en el mundo entero, pues inicialmente parecía un relato conmovedor sobre la generosidad de un desamparado, pero ahora se ha convertido en una disputa sobre cómo se gastó el dinero recaudado por internet gracias a unas 14 mil personas.La pareja está siendo demandada por Johnny Bobbitt, el hombre indigente que fue al rescate de McClure tarde una noche del 2017, consiguiéndole gasolina cuando ella quedó varada en Filadelfia. La mujer estableció una cuenta para él en el cibersitio GoFundMe, pero la relación se deterioró.El abogado de Bobbitt dice que a éste le dijeron que todo el dinero ha desaparecido. No queda claro qué pasó con la fortuna, pero McClure y D'Amico niegan haber hecho nada ilegal.El miércoles, la jueza Paula Dow le ordenó a la pareja declarar bajo juramento y entregar documentos relevantes. Bobbitt, quien según su abogado está en un programa de rehabilitación para drogadictos, declarará bajo juramento el lunes.Ni la pareja ni Bobbitt estaban el miércoles en el tribunal.Badway, el abogado de la pareja, se negó a responder preguntas de los reporteros después de la audiencia del miércoles y no ha respondido a llamadas pidiéndole su comentario. Indicó esta semana en el tribunal que sus apoderados ejercerán su derecho a negarse a declarar, pero la jueza Dow insistió en que necesita escuchar su versión, en persona.La historia ha causado gran revuelo, y Bobbitt y McClure han aparecido juntos en programas de televisión como "Good Morning America" y en la BBC.

