Inauguran sistema de alcantarillado en Cotton Valley

Cerca de un centenar de familias de la colonia Cotton Valley ya cuenta con los servicios de alcantarillado y saneamiento gracias a un proyecto financiado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) a través del Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF) que administra el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN).El proyecto con un costo de 1.3 millones de dólares consistió en el diseño y construcción de una red de alcantarillado sanitario que incluyó la instalación de 63 conexiones domiciliarias, las cuales recolectan aproximadamente 1.02 litros por segundo de aguas residuales, se dijo durante una ceremonia realizada en la colonia Cotton Valley.Miembros de la comunidad, junto con el congresista federal Will Hurd, el senador estatal José Rodríguez, el director general del BDAN Alex Hinojosa, el director adjunto de la División del Agua de la Oficina Regional No. 6 de la EPA, David Garcia y funcionarios del organismo operador, Lower Valley Water District (LVWD), celebraron la inauguración del sistema de alcantarillado sanitario que dota por primera vez de este servicio a más de 200 residentes en esta comunidad.“Es vital y crucial asegurar que las buenas familias en Cotton Valley tengan acceso a los servicios de alcantarillado sanitario”, dijo el diputado Hurd, cuya jurisdicción se asienta en el Valle Bajo.“Teníamos años sufriendo y era una de malos olores pero gracias a estas obras nuestra calidad de vida será mucho mejor”, dijo José Luis González, residente del sector ubicado en los límites de Socorro y Horizon.Con estos recursos no reembolsables del NAD Bank, se permite a Lower Valley Water District mejorar la recolección y tratamiento de aguas residuales, asegurar un medio ambiente más limpio y sano en la comunidad y prestar por primera vez estos servicios a más de 60 hogares en el XXIII Distrito de Texas.“Continuaré haciendo todo lo posible para proteger la salud y la seguridad de los texanos en la zona sur y oeste del estado”, dijo el congresista estatal ante los asistentes beneficiados.Por su parte, Alex Hinojosa dijo que durante años los residentes tuvieron que lidiar con fosas sépticas en deterioro que provocaban derrames de aguas negras y además constituían una fuente de contaminación del agua subterránea y agregó que con el apoyo de la EPA a través del programa BEIF, este proyecto ha resuelto estos problemas y está reduciendo el riesgo de la proliferación de enfermedades hídricas en el vecindario.Antes del proyecto, los residentes recibían el servicio de agua potable de LVWD pero dependían de fosas sépticas particulares para la disposición del agua residual.Dichos sistemas estaban fallando y ocasionando derrames, especialmente durante la temporada de riego cuando el nivel de la capa freática está más alto.Con este proyecto, las fosas sépticas se clausuraron y los hogares se han conectado a la infraestructura de alcantarillado existente del LVWD, a lo largo de la calle North Loop Road.Asimismo, el proyecto contribuirá a reducir los riesgos de contaminación de cuerpos de agua locales y compartidos, como el río Bravo.

