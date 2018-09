Busca Trump extender la detención de menores

The New York TimesNueva York— Tomando medidas destinadas a evadir las restricciones sobre la detención de menores migrantes, el jueves la administración Trump presentó una regulación con la cual se modificaría drásticamente el convenio ante un juzgado federal según el cual se estipula que dichas familias sean liberadas a los 20 días.El denominado Acuerdo Flores se ha vuelto uno de los primeros objetivos en el intento del Gobierno de castigar como forma de disuasión a los migrantes por cruzar la frontera con hijos.“Hoy en día, las lagunas legales dificultan considerablemente la capacidad de la dependencia de detener de manera apropiada y de expulsar sin demora a las unidades familiares que no tengan bases legales para permanecer en el país”, dijo la secretaria de Seguridad Interna, Kristjen Nielsen.“Esta regla aborda uno de los principales factores que motivan la inmigración ilegal y permite al Gobierno federal aplicar las leyes migratorias promulgadas por el Congreso”.Probablemente la iniciativa vaya a dar a los tribunales, donde la juez federal de Distrito que supervisa el Acuerdo Flores sobre Consentimiento, Dolly M. Gee, ha rechazado repetidos intentos por modificar las estipulaciones del mismo.El convenio surgió a raíz del decreto de 1997 al que se llegó tras el litigio por una menor migrante en el cual se aseguraba que la detención federal era física y emocionalmente nociva para la salud de los menores. En el 2016, los tribunales ampliaron el alcance del acuerdo para que abarcara a las familias migrantes.La regla propuesta convertiría en regulación los incisos relevantes del Acuerdo Flores y pondría fin al prolongado litigio. “Se satisfaría el propósito básico del convenio extrajudicial garantizando que todos los menores migrantes bajo resguardo gubernamental sean tratados con dignidad, respeto y cuidado especial por su vulnerabilidad particular como menores”, señaló la administración en su anuncio.Con el nuevo esquema regulatorio se permitiría a Inmigración y Aduanas detener a familias con niños en centros con licencia o en los que cumplan con los estándares de hospedaje familiar de la dependencia, evaluados por monitores externos contratados por la corporación.El público dispone de 60 días para comentar las reglas sugeridas, seguidos por un período de 60 días durante el cual los abogados que negociaron el acuerdo original pueden impugnar legalmente la medida gubernamental.

