Muerta 'sospechosa' deja a dos niñas sin su madre

La vida de dos menores cambió drásticamente, luego de que su madre muriera en lo que la policía catalogó como una muerte “sospechosa”, por lo que familiares abrieron una cuenta para recaudar fondos para apoyar a las hijas de la mujer.Amber Marie Mena, de 27 años, fue localizada sin signos vitales al interior de una casa ubicada en la cuadra 10200 de la calle Whitetail Drive, en el Noreste de El Paso el pasado 18 de agosto.“Nuestra familia sufrió una trágica e inesperada perdida. Amber se fue y dejó nuestras vidas de cabeza”, expresó Amanda Macías, hermana de Mena.La Policía de El Paso (EPPD) no sabe exactamente que fue lo que pasó con Mena debido a las circunstancias sospechosas que rodean su muerte, por lo que solicitan la ayuda de la comunidad para poder esclarecer este caso.EPPD no dio mucho detalles del hallazgo de Mena, solo comentaron que la mujer fue encontrada muerta en la parte trasera de la vivienda.Macías, quien abrió la cuenta para recaudar fondos señaló que lo que busca es apoyar a su madre y a sus sobrinas Aimee y Audrey Hernández con los gastos, por lo que busca reunir 4 mil dólares.“Lo que se busca es ayudar financieramente a nuestra madre luego de esta perdida y el dinero que sobre será para ayudar a sus hijas (de Mena), ahora que tienen que continuar sus vidas sin su mamá”, expresó.Por lo que si usted gusta apoyar a la familia de Mena, puedo hacerlo a través de un donativo electrónico en https://www.gofundme.com/amber-marie-mena-may-gone-too-soon Quienes conocieron a Mena la describen como una gran madre, hija y esposa, quien siempre estuvo al pendiente de sus seres queridos.Sus allegados también comentaron que era una mujer a quien siempre llevaran en sus corazones ya que siempre tenia una sonrisa para todos.Pero la situación que esta viviendo la familia de Mena, tiene consternados a todos los que los conocieron ya que recientemente la mujer había perdido a su esposo Nathan May.“Tenemos el corazón destrozado porque apenas en marzo de este año murió su esposo”, comentó Macías.Aunque la familia no entró en detalles sobre el fallecimiento de May, la hermana de Mena pido el apoyo de todos los fronterizos en estos difíciles momentos.“Cualquier cantidad es buena y se los agradecemos mucho. Gracias por sus oraciones y palabras de aliento”, concluyó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.