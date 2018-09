Mujer asesinada en Phoenix estaba embarazada

Phoenix – Una mujer asesinada junto con un inquilino varón en su casa de Phoenix estaba embarazada, y el esposo del que estaba separada es buscado por tres cargos de homicidio y el posible secuestro de los dos hijos de ambos, indicó la Policía.Autoridades estadounidenses y mexicanas buscaban a Dimas Coronado, de 47 años, con una orden de aprehensión por asesinato, y se emitieron alertas en ambos países para localizar a los dos pequeños, dijo el sargento Armando Carbajal de la policía de Phoenix."Carecemos de suficiente información para saber si él tiene a los niños o no", señaló Carbajal, refiriéndose a Víctor Coronado Núñez, de 8 años, y Jonathan Coronado Núñez, de 5.Oralia Núñez, de 24 años, y Omar González, de 34, murieron el sábado en la madrugada, aparentemente a balazos. Carbajal dijo que Núñez tenía al menos siete meses de embarazo, y que la policía tiene una orden de arresto contra Coronado por tres cargos de homicidio.La Policía identificó a Coronado como una "persona de interés" en la búsqueda de sus hijos.Un pariente que halló a Núñez y a González heridos de muerte y que los niños ya no estaban dijo que éstos habían estado con su madre el viernes por la noche.Se cree que Coronado conducía una camioneta pickup Ford color verde claro de modelo no reciente con una caseta blanca y placas ZUD-71-64 del estado de Chihuahua, señaló la policía.La camioneta pickup blanca Chevrolet Silverado modelo 2009 de Coronado fue hallada el sábado desocupada a unas seis cuadras de la vivienda donde se efectuaron los disparos.Núñez y Coronado estaban casados, pero separados, dijo Carbajal. Se desconoce cuál era su actual estatus marital.Los niños también han sido identificados como Víctor Núñez Coronado y Jonathan Núñez Coronado en las alertas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.