Washington— El índice de desaprobación de Trump alcanzó el nuevo récord de 60 por ciento, de acuerdo con el nuevo sondeo de Washington Post-ABC News en el cual también se determinó que la mayoría de los estadounidenses apoyan la investigación del asesor especial sobre Rusia y consideran que el presidente no debe despedir al procurador general Jeff Sessions.En la parte final de la campaña con vistas a las elecciones legislativas, en la encuesta se descubrió que la mayoría del público se ha puesto en contra de Trump y se mantiene en guardia ante sus intentos por influir en el Departamento de Justicia y en las extensas investigaciones realizadas por el asesor especial Robert S. Mueller III.Casi la mitad de los estadounidenses, el 49 por ciento, dicen que el Congreso debe iniciar los trámites de juicio político que podrían dar pie a que Trump sea destituido, mientras que el 46 por ciento opina que el Congreso no debe hacerlo.Y una estrecha mayoría –el 53 por ciento– dice creer que la forma en que Trump ha intentado interferir en la investigación de Mueller constituye obstrucción de la justicia; el 35 por ciento señala no pensar que el presidente ha intentado interferir.En general, el 60 por ciento de los estadounidenses desaprueba el desempeño de Trump, aprobándolo el 36 por ciento, de acuerdo con el sondeo. Debido a la variación en la muestra tomada al azar, lo anterior sólo representa un cambio marginal respecto a la encuesta más reciente de Post-ABC, que en abril determinó que la desaprobación de Trump era de 56 por ciento y su aprobación del 40 por ciento.El nuevo sondeo se efectuó del 26 al 29 de agosto, durante la semana posterior a que el ex director de campaña de Trump, Paul Manafort, fuera declarado culpable por fraude fiscal y bancario y después de que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, admitió su culpabilidad e implicó al presidente en pagos ilegales destinados a que guardaran silencio unas mujeres que presuntamente sostuvieron encuentros sexuales con Trump.

