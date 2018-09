El choque frontal entre un autobús de pasajeros y un tráiler en la Autopista Interestatal 40 (I-140) en Nuevo México dejó un manto de luto en la frontera.Autoridades identificaron al chofer del camión fallecido en el accidente como Luis Álvarez, de 49 años, y residente de Santa Teresa, Nuevo México, en el área metropolitana de El Paso.La cifra total de fatalidades –incluyendo a Álvarez– asciende a ocho personas. También se reportaron 25 heridos, entre los cuales están tres niños pequeños.De acuerdo con un reporte de la televisora KTSM-TV Canal 9, el chofer era un hombre dedicado a su familia y se encontraba preparando la fiesta de quince años de su hija.“Me había preguntado cuánto costaban las limusinas”, dijo Rudy Chávez, amigo del conductor. “Estaba interesado en conseguir una limusina para su hija. Cumple quince años el año próximo”.Agregó que había platicado con Luis el jueves por la mañana, antes de que ocurriera el accidente fatal. Consideró que su amigo tenía como prioridad el bienestar de su familia.La compañía de transporte de carga con sede en California y uno de sus conductores fueron acusados ​​de negligencia el viernes en un par de demandas mientras los investigadores clasificaban los restos del accidente mortal.El autobús Greyhound que transportaba a casi 50 personas, se dirigía hacia el Oeste a lo largo de la I-40 el jueves cuando un semirremolque que iba en la dirección opuesta perdió la banda de rodamiento del neumático delantero izquierdo, giró en la división de los carriles y se estrelló contra el autobús, dijo la Policía.La parte delantera del camión estaba destrozada, la cabina del semirremolque estaba volteada y su caja estaba de lado y los escombros se esparcieron por la carretera. Los automovilistas que pasaban se detuvieron para ayudar a los pasajeros a salir de los restos antes de que llegaran las autoridades.El jefe de la Policía del Estado de Nuevo México, Pete Kassetas, los llamó héroes y dijo que algunos sacaron las escaleras de sus camiones para llegar a las ventanillas del autobús.“Que ellos se detengan y se involucren es increíble. Los felicito”, dijo el jefe.Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han asegurado los vehículos para la inspección y examinaron la escena del accidente el viernes. También analizarán factores como la fatiga del conductor, el entrenamiento, los registros de seguridad y la condición de la carretera.“Desafortunadamente ocurren cosas de esta naturaleza y nuestro trabajo es tratar de hacer lo que podemos hacer para evitar que vuelvan a suceder en el futuro”, dijo el investigador principal, Pete Kotowski.Las quejas legales presentadas el viernes alegan negligencia en nombre del conductor del camión no identificado y JAG Transportation Inc. Citan datos de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes que muestran que la compañía informó de tres fallas en los últimos 24 meses.El abogado Bryan Williams dijo que existen preocupaciones sobre el mantenimiento adecuado y la inspección de los neumáticos del camión.Una mujer que contestó el teléfono en la oficina de la compañía dijo que no había nadie disponible para comentar.Los demandantes no son nombrados, pero uno es de Arizona y el otro es de Ohio.El conductor del tráiler, un hombre de 35 años con licencia de California, sufrió lesiones que no ponen en peligro la vida. Las autoridades no lo identificaron, diciendo que no enfrentaba cargos en ese momento. (Con información de AP)

