La creciente atención que está teniendo el candidato demócrata por el Senado de Texas, Beto O’Rourke, ha provocado el estallo masivo de estrategias políticas por parte del Partido Republicano.Desde anuncios en redes sociales desprestigiando el pasado de O’Rourke al publicar una fotografía policiaca por conducir en estado de ebriedad en 1995, hasta el reciente anuncio del presidente Donald Trump de dar apoyo total al contrincante republicano, Ted Cruz.“Haré una gran concentración para el senador Ted Cruz en octubre”, tuiteó Trump el viernes por la tarde. “Estoy escogiendo el estadio más grande de Texas que podamos encontrar. Como saben, Ted tiene mi aprobación completa y total”.En una celebración auspiciada el mismo viernes al mediodía en El Paso, por el término de gira de su campaña alrededor de 34 días en Texas, el candidato respondió que lo más importante es centrarse en los temas exigidos por los propios tejanos.“En la política americana en este momento, en donde la conversación se basa en una estrategia, lo que he encontrado como respuesta es lo que la gente quiere”, dijo.Agregó que denota “la gran ambición del poder del cambio en este país”, no sólo en ataques personales, sino en acciones que beneficien a sus ciudadanos.“Lo que en verdad importa, es saber que sí se puede llegar a alcanzar la calidad universal en cuidado médico, garantizar un buen salario para los maestros para que puedan seguir impartiendo clases”, explicó O’Rourke.Dijo que debido a que Texas es el estado más diverso en el país, es sumamente importante establecer foros de inmigración.“Esos son los temas en los que nos vamos a estar concentrando, eso es lo que la gente de Texas nos ha pedido que nos enfoquemos y eso es en lo que voy a trabajar”, respondió el candidato.La sede fue un restaurante en la zona Centro de El Paso, lugar natal de O’Rourke. Se contó con la asistencia aproximada de 300 simpatizantes, quienes, con porras y gritos, aclamaban la presencia del candidato. En el lugar, un imitador del cantante mexicano Juan Gabriel amenizó los primeros minutos del evento.“Soy bilingüe, soy fronterizo y con mucho orgullo estamos aquí en apoyo a Beto”, declaró Hugo Cortez, imitador de Juan Gabriel.En relación al fin de su gira en el estado, el candidato confirmó que durante 34 días sostuvo casi una centena de eventos y presentaciones en diversos lugares estratégicos del estado.“Tenemos los votantes en cada condado” aseguró.“Desde el inicio de campaña, he visitado los 254 condados de Texas, cada comunidad para escuchar a la gente que vamos a representar y que van a votar en esta elección por el futuro de este estado y el futuro de este país”, manifestó O’Rourke.Sin PAC, corporaciones, intereses especiales, nosotros, el pueblo de Texas, estamos haciendo que algo extraordinario ocurra y lo haremos contra viento y marea, incluso si el presidente de los Estados Unidos viene aquí a hacer campaña contra nosotros, concluyó el congresista demócrata.

