Nueva York— La cobertura que han hecho los medios de la crisis fronteriza se ha concentrado de manera considerable en los padres y niños que han sido separados. Sin embargo, las pesadillas de los niños migrantes comienzan apenas ponen un pie en Estados Unidos, como queda documentado en este video: https://youtu.be/WCKprnm3mIATodos los niños que cruzan la frontera sin documentos tienen un caso judicial migratorio qué enfrentar, pero no hay derecho a un abogado gratuito en ese tribunal. Por lo tanto, los niños –quienes a veces sólo hablan una lengua que no es inglés– se enfrentan solos a abogados del Gobierno para pelear por quedarse en Estados Unidos. Si eso suena absurdo, es porque así es. El Congreso estadounidense tiene el poder de cambiar esta situación.Después de que entró en vigor la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump, en el despacho jurídico Estadounidenses A Favor de la Justicia Inmigrante comenzamos a percatarnos de que había un aumento en la cantidad de niños pequeños que necesitaban representación legal. Pensamos: ¿cómo podemos hacer que un niño comprenda la gravedad de su situación?Creamos un libro para colorear con la idea de explicarles a los niños cuáles son sus derechos. Les explica conceptos como qué es un país, quién es un inmigrante y qué hace un juez. Como parte de nuestra presentación de “Conoce tus derechos”, leemos el libro a niños que han sido separados de sus padres o que han llegado sin la compañía de un adulto y hacemos que actúen situaciones hipotéticas de la historia.Los niños que aparecen en el video previo son afortunados. Un albergue que dirige la Oficina de Reasentamiento de Refugiados los reunió con sus familiares en Miami. Estamos representándolos gratis en los tribunales. Sin embargo, para muchos de los niños con los que trabajamos en los albergues, el libro para colorear es el único asesoramiento legal que reciben.El riesgo es alto: más de la mitad de los niños que se presentan en un tribunal migratorio no tienen representación legal. Nueve de cada diez recibirán una orden de deportación. Si como país en verdad estamos comprometidos a proteger a los niños, lo mínimo que podemos hacer es garantizar un abogado a los niños migrantes que no puedan pagar uno.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.