Video: Profesor de El Paso lleva las matemáticas a otro nivel

Las matemáticas para muchos pueden resultar aburridas y estresantes cuando están en secundaria. Si a esto le añadimos un profesor intimidante se podría complicar más el aprendizaje y hasta el llegar a pasar la materia. Para su suerte los alumnos de la Secundaria Canyon Hills tienen al profesor Vicente Hernández.En su clase cuando se trata el tema de factores, los alumnos se transforman en Factor Ninja, y cuando ven múltiplos, actúan como múltiples mounstros.Las reacciones de los alumnos ante las indicaciones de su maestro hacen que aprender matemáticas sea fácil y divertido, además de que mejoran su capacidad de retención, lo cual se ve reflejado en sus calificaciones.“Cuando estaba en secundaria no me gustaban las matemáticas, no entendía y se me hacía muy aburrido. Tenía maestros muy inteligentes y parecían robots, nos daban ejemplo tras ejemplo y casi todos nos quedábamos dormidos. Mi primer año de maestro sentía que pasaba lo mismo en mi clase y de ahí empezaron mis locuras”, explica el profesor.Hernández quería conectar con sus alumnos entonces empezó a cambiar los problemas matemáticos con cosas de su interés. “Por ejemplo si un problema habla de un chico llamado Jason, le cambio el nombre por JayZ, o sí estoy enseñando porcentajes les pido a los niños que calculen cuánto costaría el nuevo CD de Eminem si tuviera un 25% de descuento.”Cada inicio de ciclo escolar los alumnos llegan a su clase con una actitud seria y con la ‘resignación’ de que se tratará de una hora aburrida hasta que empiezan a empatizar con el maestro cuando los pone a responder a sus ‘locuras’ o hasta bailar como Michael Jackson. Tan sólo dos semanas bastan para que el ambiente sea más armonioso y amigable.“Si tienes una buena capacidad relacional, los niños confían en el maestro, se portan bien y están contentos de estar en clase”.Este tipo de actividades durante la jornada ha traído algunos beneficios tanto académicos como personales en los alumnos, pues además de sacar mejores notas crean un ambiente de compañerismo y refuerzan sus amistades.Cuando algún alumno ayuda a sus compañeros por voluntad propia, contestan correctamente durante una lección, resuelven un problema frente a la clase o simplemente hacen algo bueno por alguien son reconocidos por su profesor. “Quiero que sean buenos estudiantes pero tambien buenas personas”. Profesor de El Paso lleva las matemáticas a otro nivel from El Diario de Juárez on Vimeo Vicente presume con orgullo haber pertenecido a la secundaria como estudiante y ahora lo hace de profesor, del cual ya tiene 14 años impartiendo dicha materia.“Lo chistoso es que cuando empecé los maestros que ya tenían aquí mucho tiempo decían ‘ay es que como es el maestro joven por eso puede hacer esas cosas y le hacen caso los niños’ 14 años despues soy de los viejos, tengo 42 y sigo con las locuras y les encanta a los estudiantes”.De las grandes satisfacciones que se ha llevado es reencontrarse con sus alumnos años después y recibir invitaciones de sus graduaciones en preparatoria e incluso universidad. También lo invitan cuando tienen partidos, pues Hernández también tiene a su cargo en la secundaria los equipos de futbol Americano y basquetbol.Algo que también aprecia mucho son los regalos que le dan durante la temporada escolar y las cartas que recibe, en donde algunos niños le expresan que lo ven incluso como el padre que nunca tuvieron.

