Arremete Trump contra O'Rourke

Austin— En un tuit el viernes, el presidente Donald Trump anunció que vendría a Texas en octubre para participar en “un gran mitin” para el senador federal Ted Cruz, el titular republicano que enfrenta un desafío más difícil de lo habitual este año contra el representante demócrata Beto O’Rourke, de El Paso.“Haré una gran concentración para el senador Ted Cruz en octubre. Estoy escogiendo el estadio más grande de Texas que podamos encontrar”, escribió Trump el viernes por la tarde. “Como saben, Ted tiene mi respaldo completo y total. ¡Su oponente es un desastre para Texas: débil en temas como la Segunda Enmienda, crimen, fronteras, militares y veteranos!”.Cruz dijo previamente que esperaba que el presidente hiciera un viaje a Texas antes de las elecciones de medio término de 2018. Donald Trump Jr., el hijo del presidente, también planea visitar el estado de la Estrella Solitaria en septiembre para hacer campaña con Cruz, informó The Washington Post.La manifestación reunirá a dos ex adversarios políticos. Durante el ciclo electoral de 2016, Cruz y Trump se enfrentaron en las primarias republicanas para presidente. Durante la carrera, Trump sugirió durante las elecciones presidenciales de 2016 que tenía informes de “suciedad” sobre la esposa de Cruz y que el padre de Cruz estaba relacionado con el asesinato de John F. Kennedy. Cruz condenó las declaraciones de Trump en el momento calificándolas como “con falta de clase”, y llamándolo “cobarde”. Más tarde, Cruz hizo enojar a muchos partidarios de Trump al exhortar a los asistentes a la Convención Nacional Republicana a que “votaran de acuerdo con su conciencia” en lugar de apoyar explícitamente a Trump.Desde que Trump fue electo presidente, Cruz ha demostrado ser un fuerte aliado presidencial. Y la administración de Trump se ha entusiasmado con Cruz. En enero, el vicepresidente Mike Pence llamó al senador “el orgullo de Texas”. Y antes de las elecciones primarias del 6 de marzo, Trump tuiteó su apoyo a ocho funcionarios republicanos electos a nivel estatal, incluido Cruz.Cruz previamente advirtió a los miembros del GOP que se preparen para una carrera volátil en este ciclo. Su oponente, O’Rourke, ha obtenido significativamente más fondos y las encuestas recientes han mostrado una carrera donde sólo un dígito separa las preferencias electorales entre ambos. El martes, Club for Growth, un grupo conservador nacional que invierte fuertes sumas en las campañas, anunció que prepara una compra millonaria de anuncios contra O’Rourke.

