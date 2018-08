Caen 5 'caza recompensas' que fingieron ser policías

La Oficina del Sheriff de El Paso (EPCSO) en conjunto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lograron la detención de cinco ‘caza recompensas’ que fingieron ser policías para poder llevarse a un hombre.Se trata de Michael Nelson, Ángel Valles, Juan Montes, Cristian Jurado y Jeremy Johnson, quienes trabajan para una compañía privada de Captura de Fugitivos.El incidente se registró el pasado 30 de julio en Clint, cuando una mujer llamó a EPCSO para reportar que había sido secuestrada por un grupo de hombres armados que usaban uniformes tácticos.La víctima dijo a los oficiales que los hombres entraron a su casa sin su permiso para buscar al ex marido, quien de acuerdo con los hombres tenia varias órdenes de arresto.La mujer aseguró que uno de los hombres se identificó como un oficial de los U.S. Marshals y presuntamente la mujer creyó que los otros sujetos eran de alguna corporación policiaca.De acuerdo con la víctima, los hombres la sacaron de la casa contra su voluntad y no la dejaron irse hasta ella convenció a su ex marido a ir donde estaban y entregarse.Leslie Antúnez, vocera de EPCSO, comentó que ninguno de los hombres trabaja para alguna agencia policiaca y que solo trabajan como ‘caza recompensas’.La vocera agregó que tras una extensa investigación EPCSO y el FBI lograron identificar a los hombres por lo que giraron órdenes de arresto en su contra.Los cinco hombres fueron detenidos el 30 de agosto y recluidos en Centro de Detenciones del Condado de El Paso por delitos que iban desde personificar a un policía hasta portación ilegal de un arma de fuego.

