Camionazo en NM: al menos 4 muertos

Albuquerque, NM— Al menos cuatro personas murieron y algunas resultaron gravemente heridas el jueves en un choque frontal que involucró a un autobús comercial de pasajeros y a un tráiler, en hechos ocurridos en la Autopista Interestatal 40 (I-40) en Nuevo México, cerca de la frontera con Arizona, dijeron las autoridades.La información preliminar indicaba que el semirremolque se dirigía hacia el Este cuando le explotó una llanta, enviando a la caja del tráiler a través de la separación entre carriles y hacia el tráfico que se aproximaba en sentido contrario, donde se estrelló contra el autobús, dijo la Policía Estatal de Nuevo México.A bordo del autobús Greyhound había 49 personas. Las autoridades dijeron que muchos fueron trasladados a hospitales, pero que no pudieron dar un recuento exacto de cuántos resultaron heridos o en qué condiciones están.Nueve pasajeros del autobús fueron atendidos en el Hospital de la Universidad de Nuevo México, en tanto que se esperaba el jueves por la tarde el traslado de tres pacientes al centro hospitalario. Los funcionarios de la UNM no dieron a conocer ningún detalle sobre las condiciones de los internados.Los automovilistas que pasaron por la zona describieron una escena caótica, con pasajeros en el suelo y personas gritando.Eric Huff se dirigía al Gran Cañón con su novia cuando ambos se toparon con el accidente.Huff dijo que la cabina del tráiler estaba boca abajo y “hecha trizas”, y que la parte delantera del autobús de Greyhound estaba destrozada, con muchos de los asientos impactados juntos. Parte del costado del autobús fue arrancado, dijo.“Fue una terrible e impresionante escena”, dijo.El conductor del tráiler, Santos Soto III, filmó un video que mostraba el frente del Greyhound esquilado y la caja del tráiler abierta, con su contenido esparcido por la carretera.El chofer vio a la gente sollozando a un lado de la carretera mientras las personas que se detuvieron a ayudar trataban de consolarlos.“Estoy realmente traumatizado, porque llevo dos años conduciendo y nunca antes había visto algo así”, dijo Soto.“Soy una persona muy fuerte y me rompí y lloré durante al menos 30 minutos”, agregó.Chris Jones se dirigía hacia el Oeste por la I-40 cuando vio por primera vez el tráiler. Vio el resto de los destrozos y se detuvo para ayudar antes de encontrarse con el conductor del tráiler sentado en el acotamiento de la carretera.“Fue intenso”, dijo Jones.Dijo que el conductor le contó que uno de sus neumáticos delanteros había tronado, lo que hizo que el camión se desviara hacia el tráfico en dirección contraria, impactando al autobús.Greyhound dijo que el autobús se dirigía de Albuquerque a Phoenix.“Estamos cooperando plenamente con las autoridades locales y también realizaremos una investigación propia”, dijo en un comunicado la portavoz de Greyhound, Crystal Booker.El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Thoreau. Forzó el cierre de los carriles hacia el Oeste de la carretera interestatal y el tráfico se retrasó a medida que los viajeros eran desviados por las autoridades.

