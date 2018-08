Exoneran a policía que apuntó a menor

[email protected]

A casi dos meses del incidente donde un oficial de la Policía de El Paso (EPPD) apuntó a un adolescente con su arma, las autoridades dieron a conocer que el uniformado fue exonerado de las acusaciones en su contra.La mañana del jueves durante una conferencia de prensa, Greg Allen, jefe de EPPD, informó que la investigación interna que se realizó contra el oficial Joe Ríos, arrojó que el uniformado actuó de acuerdo al protocolo, por lo que pudo regresar a trabajar de manera normal.El oficial, quien ha estado con EPPD por cuatro años, enfrentaba dos acusaciones: una por apuntar a un grupo de adolescentes y otra por ahorcar a uno de los menores, pero el comité determinó que dichas alegaciones no tenían fundamento.“Las alegaciones de que el oficial apuntó a un grupo de jóvenes, no tenían fundamento. Él sólo apuntó a un individuo que fue quien en ese momento veía como una amenaza pero volvió a guardar su arma cuando dejó de sentirse amenazado. De todos los testigos que entrevistamos ninguno vio que el oficial ahorcó al adolescente, así que esa acusación también fue retirada”, explicó Allen.Luego de escuchar el testimonio de 19 testigos y 10 oficiales, el comité disciplinario compuesto por cinco oficiales de EPPD, un civil de recursos humanos y siete miembros de la comunidad, decidió exonerar a Ríos, quien estuvo en suspensión administrativa luego de lo ocurrido.“La decisión del comité disciplinario conformado por trece personas fue unánime y exoneraron al oficial de las alegaciones en su contra y yo lo apoyo”, enfatizó Allen.El incidente que se volvió viral en redes sociales ocurrió el pasado 5 de julio en la cuadra 6700 de la avenida Sambrano, en el Valle Bajo, cuando Ríos y su compañero atendieron el reporte sobre un grupo de adolescentes que habían entrado sin autorización a un departamento vacío.En el video del incidente se puede ver cómo el oficial tiene a Jacob Saucedo, de 15 años, contra la pared mientras es rodeado por un grupo de por lo menos ocho adolescentes quienes gritaban groserías contra Ríos, quien sacó su arma de cargo y le apuntó a uno de los menores para obligarlos a retroceder y luego de unos segundos vuelve a guardarla.Mientras Saucedo era arrestado por los oficiales, Julián, de 17 años, seguía grabando y le decía a su hermano que no se preocupara que lo tenía todo en video, pero al mismo tiempo ignoraba a Ríos que le ordenaba que se alejara del detenido y se subiera a la banqueta.Al no seguir sus indicaciones, Ríos se acercó a Julián y procedió a arrestarlo, por lo que Elizabeth Flores, madre de ambos, le quitó el celular a su hijo y comenzó a gritar cosas contra el agente ella también.Los hermanos Jacob y Julián fueron llevados al Centro de Detención Juvenil y Cárcel del Condado de El Paso, respectivamente.Jacob fue puesto en libertad tres días después del incidente, mientras que Julián, quien enfrenta un cargo por interferir con trabajo policiaco, fue puesto en libertad hasta el 11 de julio, luego de que un juez le concediera una fianza de reconocimiento personal, es decir, salió de la cárcel sin pagar un centavo.El jefe de EPPD resaltó que el oficial Ríos estaba familiarizado con la zona, ya que previamente han ido al lugar donde se han reportado balaceras.“El oficial estaba atendiendo una llamada por traspaso en propiedad privada, él tiene que procurar mantenerse seguro todo el tiempo”, dijo Allen.Por otro lado la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (EPCSO) explicó que algunos de los adolescentes que se observan en el video ya habían sido arrestados por casos de vandalismo en el Parque Ascárate ocurridos entre el 2 y el 6 de julio.Elizabeth Flores, madre de los hermanos Saucedo, comentó que teme que vaya a haber represalias contra su familia por parte del oficial Ríos, que seguirá patrullando la misma zona.“Yo no estoy de acuerdo con eso (que lo hayan exonerado) nosotros no hicimos nada. Yo a la Policía no le voy a tener confianza porque han venido otros oficiales a molestarnos”, indicó Flores.La mujer dijo que se siente acosada por oficiales de EPPD, quienes han ido a su casa y le han dicho que cuando ellos arresten a su hijo le irá peor.“Un (oficial) joven me dijo que cuando lo agarre lo va a arrastrar peor. ¿Por qué hacen eso? No deben decir esas cosas”, dijo.Flores comentó que Ríos y los demás policías que están involucrados no están capacitados para patrullar las calles.“Tiene que volver a la escuela, porque no puede sacar su pistola cada que se asuste porque podría matar a alguien, necesita saber cómo controlar las cosas”, enfatizó.Por último la madre de familia comentó que espera que Ríos le pida disculpas a ella y a sus hijos por la forma en que los trataron.“Nosotros no hicimos nada, ellos sólo querían un culpable por el traspaso y se toparon con nosotros pero no hicimos nada y yo quiero que me ofrezca disculpas por lo que hizo”, concluyó.