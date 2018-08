Se retracta de apelación, acusado de golpiza en Juárez

La demanda interpuesta por un paseño que fue golpeado en Ciudad Juárez parece ir avanzado por buen camino, luego de que uno de los acusados desistiera de una apelación que había interpuesto para no ser juzgado en Texas.El pasado mayo, Sebastián Alejandro Díaz Ponce demandó en El Paso por daños y lesiones a Óscar Valencia Aguayo, René Pinoncelly García, Sebastián Zapata Pozo, Diego Cantú Peraldi y José Contreras Hayes.Uno de los acusados, de quien la corte se negó a revelar el nombre, había interpuesto una apelación alegando que no podía ser juzgado por ningún delito en esta ciudad, ya que el estado de Texas no tenía ninguna jurisdicción sobre lo ocurrido en mayo de 2017.A pesar de que el acusado fue citado para comparecer ante el juez Javier Álvarez, quien escucharía su apelación, la audiencia fue cancelada luego de que esta persona retirara la apelación.Esto significa que el acusado acepta ser juzgado en Texas, en caso de que el juez determine que la demanda que se enfoca en una compensación económica de alrededor de un millón de dólares para reparar los daños si procede.El incidente se registró una madrugada de mayo del 2017, en el estacionamiento del bar Silver Fox, donde la golpiza propinada a Díaz Ponce le provocó varias lesiones serias, entre ellas una doble fractura de mentón, mandíbula y nariz.Álvarez aún tiene que determinar si se puede llevar a cabo la demanda en esta ciudad, luego de que la defensa de los acusados apelaran el caso diciendo que Díaz Ponce no puede ser considerado ‘paseño’, ya que de sus 22 años, solo ha vivido tres en esta ciudad.La fechara para que el juez dé una resolución al caso no ha sido determinada, ya que Álvarez tuvo que atender otros casos que no podía postergar.Los abogados de Díaz Ponce mencionaron brevemente que confían en la capacidad del juez y que esperan que la resolución favorezca a su cliente.

