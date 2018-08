El secretario del Condado de Doña Ana, Scott Krahling, presentó sorpresivamente su renuncia el miércoles.De acuerdo con el sitio web NMPolitics.net, la salida del funcionario crea un vacío de liderazgo en la oficina del secretario menos de dos meses antes de que comience la votación en las próximas elecciones generales.La renuncia del máximo funcionario electoral del Condado entrará en vigencia el 7 de septiembre.“Ha sido un honor servir a los ciudadanos del Condado de Doña Ana”, escribió Krahling en la carta de renuncia que presentó a Ben Rawson, presidente de la Comisión del Condado. Krahling, de filiación demócrata, no dio ninguna razón para su renuncia.Corresponderá a la Comisión del Condado designar a alguien para que sirva el resto del mandato de Krahling, que finaliza el 31 de diciembre de 2020. La comisión se está moviendo rápidamente para llenar el puesto y calmar las preocupaciones sobre la elección. En un comunicado de prensa enviado después de que NMPolitics.net informara sobre la renuncia de Krahling, el Condado dijo que las cartas de interés deben ser recibidas por su oficina de recursos humanos antes de las 5 de la tarde del 5 de septiembre.Los funcionarios electos no están comentando el motivo de la renuncia de Krahling, pero la oficina del fiscal del Condado ha estado investigando una denuncia contra Krahling y la ex vicedirectora del Condado Rose Ann Vasquez durante meses, según ha podido saber NMPolitics.net. Si bien los detalles de los alegatos en esa denuncia no se conocen públicamente, la renuncia de Krahling se produce cuando se está ultimando un informe sobre esa investigación.El Condado pagó a una firma de investigación privada casi $2,800 a principios de este año para analizar la denuncia. Esa compañía, Universal Investigation Services of Albuquerque, envió un informe sobre su investigación a la oficina del fiscal del Condado a principios de marzo, de acuerdo con una factura que la empresa envió al condado que NMPolitics.net obtuvo a través de una solicitud de registros públicos.En una entrevista realizada la mañana del miércoles antes de que Krahling presentara su renuncia, Rawson dijo que el informe aún no había sido finalizado, pero que esperaba que se completara esta semana. Dijo que había visto un borrador, pero que “sería prematuro para mí comentar los detalles”.Rawson dijo que anticipaba que la comisión completa consideraría los hallazgos en el informe, posiblemente en su próxima reunión el 11 de septiembre. Eso, confirmó Rawson, es una indicación de que la investigación encontró algo preocupante sobre el comportamiento o las acciones de Krahling.Krahling, un ex comisionado del Condado, comenzó a trabajar en la oficina del secretario el 13 de enero de 2013 como supervisor de las elecciones y más tarde se convirtió en el secretario adjunto. Fue elegido secretario del Condado en 2016 y comenzó ese trabajo el 1 de enero de 2017.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.