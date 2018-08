Detiene ICE a dos presuntos 'polleros' y 13 indocumentados

Un hombre y una mujer, así como 13 presuntos inmigrantes indocumentados, fueron detenidos la tarde del miércoles en El Paso tras un operativo llevado a cabo por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), se informó.Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la cuadra 12000 de la calle Bob Heasley, en el extremo Este de la ciudad de El Paso, donde alrededor de las 3:30 p.m. se presentaron varias unidades de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asignados al HSI.“Esto sucedió alrededor de las 3:30 p.m., y los agentes especiales del HSI aún se encuentran procesando a las personas que fueron arrestadas. Esta es la información preliminar que se tiene hasta el momento”, informó Leticia Zamarripa, vocera del ICE.De acuerdo a la funcionaria, los agentes especiales del HSI, asignados para combatir el contrabando humano y tráfico de personas, arrestaron a una mujer y un hombre a quienes se les imputaron cargos de contrabando de indocumentados .“El hombre, la mujer y 13 inmigrantes ilegales, entre quienes se incluye a cuatro menores de edad, fueron encontrados en una casa de seguridad en la cuadra 12000 de Bob Heasley en el este de El Paso”, afirmó Zamarripa.Aunque no se había confirmado la procedencia de las personas indocumentadas, la funcionaria cree que son originarios de México.“Los inmigrantes ilegales, que también fueron arrestados, serán procesados de acuerdo a si tienen algún pasado criminal o historial administrativo de inmigración”, dijo la vocera del ICE.El domicilio donde se detuvo a los inmigrantes ilegales es una casa particular de dos plantas, ubicado en un barrio residencial a dos cuadras del North Zaragoza Road, en el vecindario conocido como Sun Ridge North.Debido a la cantidad de los detenidos se presentó en el lugar una camioneta tipo van de la Patrulla Fronteriza, donde se transportaron a los inmigrantes ilegales, en su mayoría hombres.Versiones extraoficiales sostienen que una denuncia anónima llevó a la ubicación de la residencia donde se resguardaba a las personas que supuestamente cruzaron la frontera internacional de manera ilegal.Buscan casas de seguridadDe acuerdo a datos publicados por The New York Times, citando datos oficiales del HSI, en los últimos dos años se han realizado operativos en al menos 200 casas de seguridad donde los traficantes de personas resguardaban a inmigrantes indocumentados.Dichos operativos, de acuerdo al NYT, han resultado en la detención de cerca de 1 mil 300 inmigrantes.“Este es sólo uno de los (casos) que nos enteramos”, afirmó Timothy J. Tubbs, agente de HSI.El 12 de junio pasado, agentes de Patrulla Fronteriza coordinaron esfuerzos con la Oficina del Sheriff del Condado de Webb, para realizar un operativo en una casa donde se resguardaba a 62 inmigrantes.Las autoridades recibió información sobre un grupo de extranjeros indocumentados que esperaban en una vivienda a ser transportados a otras entidades de los Estados Unidos.En un comunicado, CBP indicó que los inmigrantes ilegales detenidos en dicha residencia procedían de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Todos fueron procesados ​​por violaciones a la ley migratoria.Las investigaciones que realiza el HSI ha puesto al descubierto cómo viviendas, hoteles y otros edificios se usan como casas de seguridad, en diferentes ciudades que se extienden a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos con México.En las casas de seguridad se alberga a los inmigrantes ilegales hasta que los traficantes arreglan la forma de transportarlos al interior del país por diferentes medios.Operativos en empresasLas llamadas para denunciar hechos sospechosos han rendido frutos en los esfuerzos del ICE contra la inmigración ilegal, tal es el caso de la detención de 160 trabajadores indocumentados en la empresa Load Trail LLC al norte de Dallas, llevada a cabo el martes pasado.Algunas investigaciones de agentes especiales del ICE inician cuando alguien sospecha que en una residencia o en una empresa hay indocumentados.Algo similar ocurrió con la redada que los oficiales migratorios realizaron en Sumner, Texas, donde arrestó a 160 personas, lo que representa uno de sus operativos más grandes en espacios de trabajo en los últimos meses, investigado por agentes especiales (HSI).ICE indicó que aún procesa la información sobre el operativo, en particular las estadísticas de incluyan género, edades y origen de las personas detenidas.La autoridad dijo que tiene a disposición de los interesados la línea gratuita de localización de detenidos, que funciona las 24 horas del día, en el1-888-351-4024 y atiende en inglés y español.

