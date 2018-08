Sin definir, demanda por golpiza en Juárez

La demanda civil contra los agresores de un paseño que fue brutalmente golpeado en Ciudad Juárez permanece en suspenso, luego de que el juez suspendiera la audiencia donde se definiría si procede o no la demanda.En mayo de este año, Sebastián Alejandro Díaz Ponce, demandó por daños y lesiones a Óscar Valencia Aguayo, René Pinoncelly García, Sebastián Zapata Pozo, Diego Cantú Peraldi y José Contreras Hayes, quienes lo golpearon mientras se encontraba en una fiesta de graduación de alumnas de la escuela Loretto High School en un centro nocturno de aquella ciudad.El incidente se registró la madrugada del 23 de mayo de 2017, en el estacionamiento del bar Silver Fox, donde la golpiza propinada a Díaz Ponce le provocó varias lesiones serias, entre ellas una doble fractura de mentón, mandíbula y nariz.La víctima tuvo que ser trasladado a recibir atención médica a El Paso, por lo que la demanda se enfoca en una compensación economía de alrededor de un millón de dólares para reparar los daños, aunque la cantidad exacta no ha sido determinada debido a que un no se sabe si la demanda va a proceder.Esto luego de que el pasado 2 de agosto, los abogados defensores pretendían que el juez Javier Álvarez desechara el caso alegando que el afectado a pesar de haber nacido en El Paso, solo vivió tres años en esta ciudad.Como respuesta a los alegatos de la defensa, Ricardo y Federico Vielledent, abogados de Díaz Ponce, presentaron el acta de nacimiento y el pasaporte de su cliente que lo acreditaba como ciudadano estadounidense.A pesar de tener dichos documentos en sus manos, los abogados de la defensa seguían insistiendo en que Díaz Ponce no ha vivido lo suficiente El Paso para ser considerado un residente permanente de esta ciudad, por lo que fue necesario llamar a declarar a Díaz Ponce y a sus padres, para que se aclararan las dudas sobre el lugar de residencia del afectado.Tras varias horas de testimonios, Álvarez, indicó que tenía que analizar la evidencia antes de tomar una decisión, la cual daría a conocer ayer, pero la audiencia fue pospuesta hasta nuevo aviso, ya que el juez estaba llevando a cabo un juicio que no podía postergar.El juez tendrá una audiencia hoy con uno de los implicados en el caso, quien no había comparecido ante la corte a pesar de haber sido notificado con anterioridad.Se espera que durante la audiencia, el implicado trate de alegar que no puede ser demandado en esta ciudad, ya que no es ciudadano estadounidense, ni cuenta con una residencia legal en el país.“Ya veremos qué determina el juez, ahora le toca a esta persona tratar de defenderse. El juez ya escuchó el testimonio de nuestro cliente así que solo queda esperar”, comentó uno de los abogados de Díaz Ponce.