Busca el FBI agentes en El Paso; trata de llenar 900 vacantes

Con la finalidad de llenar 900 vacantes, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) llevará a cabo su primera feria de empleo en El Paso.El evento se realizará el próximo 14 de septiembre en el Centro de Conferencias Thomas Rivera, dentro de las instalaciones de UTEP en un horario de 5 p.m. a 7 p.m.Durante una conferencia de prensa para promover el evento, Emmerson Buie, agente especial del FBI, comentó que se eligió a El Paso para esta feria del empleo debido a la diversidad de la ciudad.“El Paso es una ciudad con mucha diversidad y es lo que necesitamos, pero sobre todo queremos gente bilingüe y la mayoría de los paseños lo son y queremos que ellos nos ayuden a llevar esa diversidad a otros lados del país”, enfatizó.Buie comentó que contrario a lo que muchas personas creen, no es necesario tener una carrera en Criminología para poder pertenecer al FBI.“La gente cree que tienen que haber estudiado criminología pero no es así, si lo hacen qué bueno, pero no es obligatorio, pueden tener otras carreras”, explicó.El agente resaltó que antes en las ferias de empleo sólo se repartían volantes con información a los asistentes, pero ahora los ayudarán a aplicar en ese momento, lo cual catalogó como algo nuevo para el FBI.“Tenemos como un año ayudándolos a aplicar ahí mismo, porque generalmente sólo dábamos información y esperábamos a que ellos aplicaran dos o tres meses después, pero ahora lo que hacemos es ayudarlos con la aplicación ahí mismo”, dijo.Por su parte Craig Thompson, representante de UTEP, comentó que la universidad está contenta de poder colaborar con el FBI en este evento.Los requisitosPor otro lado Martha Terrazas, reclutadora del FBI, mencionó que cualquier persona entre 23 y 36 años puede volverse parte de la agencia, siempre y cuando tenga una carrera universitaria.“Sólo pedimos que hayan estudiado una carrera de cuatro años en una universidad acreditada, ya después de eso sólo hay que pasar unos exámenes que pedimos y es todo”, comentó.Terrazas hizo especial énfasis a los interesados en que para poder pertenecer al FBI tienen que tener buena condición física, ya que de no ser así serán rechazados.“Muchos de nuestros aplicantes se quedan fuera porque no tienen la condición física que requerimos para la agencia”, dijo.Por lo que Terrazas invitó a la comunidad a descargar una aplicación en sus celulares llamada “FBI Fit Test” que los ayudará a pasar el examen físico.“Con esa aplicación se pueden poner en forma. Está muy sencillo, sólo hay que hacer lagartijas, abdominales y correr” explicó.Si usted está interesado en acudir a esta feria del empleo del FBI puede aplicar en línea en la página www.FBIJobs.gov .

