Estará opción de Ratificación Tributaria en boletas electorales

La resolución de 6 a favor y 1 en contra, autorizó que el Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), aprobara el lenguaje para la Elección de Ratificación Tributaria, -conocida como TRE-, en los comicios electorales de noviembre.La única que votó en contra de la moción fue Susie Byrd, integrante de la Mesa Directiva y quien representa el Distrito 3 de EPISD.Se le llama Elección de Ratificación de Impuesto al hecho de que una junta escolar establezca un tipo de gravamen de mantenimiento y operación que está por encima de la tapa obligatoria del estado.La transferencia de fondos tiene la intención de beneficiar a maestros y estudiantes con una inversión en los proyectos dentro del presupuesto de este ciclo escolar.De ser aprobado, los residentes que viven en la circunscripción del distrito no verán cambios en su pago de impuestos a la propiedad.“Lo que hoy fue aprobado, fue únicamente aclarar el lenguaje de la boleta”, dijo Gustavo Reveles, vocero de EPISD, “La Mesa Directiva estará aclarando en qué se va el nuevo manejo del dinero, además del bono que será ‘como un aguinaldo a empleados’”, agregó.En la boleta, el distrito pedirá a los votantes que aprueben el porcentaje de dinero que se extraerá del fondo de Interés y Sincronización (I&S) y que se pueda utilizar para la cuenta actual de Mantenimiento y Operación, (M&O).De acuerdo con la Mesa Directiva, de ser aprobada la nueva forma de distribución de impuestos, el dinero que se logre rescatar se utilizará para financiar tres proyectos: primero, un bono único para los docentes por la cantidad de 750 dólares, luego ampliar los programas y currículos académicos. Así como pagar la deuda pendiente en la cuenta de ahorros del distrito.“Aunque este cambio no impacta el pago de impuestos de los contribuyentes, es básicamente tener más deuda estatal, hay otras formas de sopesar el déficit que tenemos y creo que debemos ver también por la remuneración de los maestros”, comentó Byrd a El Diario de El Paso.Byrd añadió que busca que el lenguaje especifique de forma clara y concisa cómo es que se va a gastar el dinero, ya que dijo que invertir en la compensación de los empleados, ayudará al distrito a atraer y retener a los mejores maestros y personal más competitivo.La única razón por la que tuvimos que echar mano de las reservas es porque estamos agregando nuevos programas y gastos a medida que disminuye la inscripción escolar y, por lo tanto, disminuyen los ingresos, explicó.“Apoyé una bonificación única, pero lo hice con la suposición de que esos fondos se dedicarían a la compensación de los empleados en el futuro en una base anual”, dijo Byrd.De ser aprobado el TRE, se moverán 0.10 centavos del fondo de Interés y Sincronización, (I&S) al fondo de Mantenimiento y Operación, (M&O), lo que permite que el distrito escolar gaste más dinero en la operación diurna en cada uno de sus planteles.Además de recubrir los 7.5 millones de dólares que el distrito está por debajo, de los cuales, se usarán 5.5 millones de dólares para financiar el bono para los empleados y maestros, de acuerdo con autoridades.Los otros 2 millones de dólares se utilizarán para reponer 1.8 millones que el distrito tomó prestados del fondo de ahorro para equilibrar el presupuesto de 2018-2019.Reveles dijo que se empezará una campaña de información para darle cuenta de los hechos a los votantes y el efecto que tendrá este ‘penny swap’ en la comunidad.Actualmente EPISD cuenta con un aproximado de 8 mil empleados, de los cuales todos recibirán el bono único por 750 dólares, desde choferes de autobús, hasta docentes y administrativos.Una de las principales razones del por qué se presentó el déficit de 7.5 millones menos en el próximo presupuesto, es el inminente declive en la inscripción de estudiantes.Los ingresos de El Paso ISD que provienen de los impuestos de los contribuyentes son divididos en dos partes: una paga la deuda general del distrito, mientras que la otra cubre los gastos de mantenimiento y funcionamiento. Tales como servicios, sueldos y gasto base.La propuesta ha sido descrita como ‘una estrategia de contabilidad y administración’, la cual, mitigaría el déficit millonario en fondos estatales que compensarían la situación de perdida estudiantil, sin impactar de forma económica al derechohabiente.Otro de los factores expresados con anterioridad por las autoridades educativas es que los residentes de El Paso ISD son en su mayoría matrimonios con terceras generaciones.El crecimiento de los distritos escolares a las afueras de la ciudad, como Socorro ISD, Ysleta y Canutillo, cuentan con una amplitud de nuevos fraccionamientos y unidades habitacionales dedicadas a familias jóvenes con niños pequeños, hecho que en el distrito más grande de la ciudad, no sucede.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.