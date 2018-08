Un muro es poco efectivo para controlar la frontera: Hurd

Para dar a conocer el trabajo legislativo, el congresista William Hurd, representante del Distrito 29 y fijó su postura sobre temas de inmigración, educación, comercio y drogas durante la junta mensual que organizan los miembros de la Asociación Central de Negocios –CBA– reunidos en el salón principal del hotel DoubleTree.“Creo que es importante informar a la sociedad de los asuntos que están ocurriendo en Washington D.C y el trabajo que hacemos para enfrentar los problemas, y sobre todo darles atención”, dijo el congresista al término de su intervención.Explicó que después de viajar a Guatemala, Honduras y El Salvador, está más convencido que Estados Unidos no necesita un muro fronterizo, contradiciendo así la postura del gobierno federal que encabeza el presidente Donald Trump.“Fui al Triángulo del Norte para identificar las causas y las áreas en las que podemos colaborar para combatir las pandillas transnacionales, el tráfico de personas y la inmigración ilegal. Mi lucha para asegurar nuestras fronteras con soluciones inteligentes está lejos de terminar”, agrego.Manifestó que con ese dinero –32 mil millones de dólares– se podría atender la problemática en programas de ayuda económica destinados a Centroamérica.“Mi posición es muy clara. Debemos utilizar tecnología y mano de obra para tener control de la frontera, por lo que construir un muro es la manera menos efectiva y la mas cara”, explicó.Resaltó que en su viaje, cuyo objetivo se centró en el tráfico de drogas y la inmigración ilegal, comprendió que esos países están interesados en conjuntar esfuerzos y trabajar para resolver los problemas comunes.“El factor principal que promueve la inmigración es la violencia y la falta de oportunidades económicas”, aseguró."En los últimos años, la inmigración de Honduras, El Salvador y Guatemala aumentó en un 25 por ciento debido a la delincuencia desenfrenada, la violencia y la pobreza. Sin la ayuda de nuestros socios en Centroamérica, no resolveremos nuestros desafíos actuales a lo largo de la frontera que impactan en la vida cotidiana de miles de electores en mi distrito", dijo Hurd, cuyo distrito incluye aproximadamente 820 millas de la frontera entre Estados Unidos y México. En cuanto al programa ‘Cero Tolerancia’, implementado por Trump para frenar la inmigración, fue critico y manifestó que “separar a los niños de sus padres es una idea terrible”, por lo que deben buscarse otras estrategias efectivas.“La presentación del congresista Hurd es un ejemplo de que no importa el partido al que pertenezcan las personas cuando se tiene el corazón y compromiso de trabajar para los intereses del pueblo para garantizar una buena política”, dijo George Salom Jr., vicepresidente de CBA.Se mostró coincidente con la postura del congresista en materia de comercio exterior al pronunciarse por una necesidad de elaborar cambios que beneficien a los países involucrados. “Creo que su perspectiva es positiva al trabajar juntos, no separados, y sobre todo tener una buena relación de trabajo con sus vecinos incluyendo países centroamericanos”.Otro de los temas abordados por Hurd fue la promoción de la educación, por lo que resaltó su encuentro con estudiantes del poblado de Clint, quienes acuden a una clase con tecnología de Microsoft en la materia de ciencias y computación.

