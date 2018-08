'Reviven' republicanos arresto de O'Rourke

Austin, Texas— Un tuit que publicó el Partido Republicano de Texas que recuerda los anteriores arrestos del candidato demócrata al Senado Beto O’Rourke desató una pelea partidista en línea.El Partido Republicano estatal estuvo reprendiendo a O’Rourke por no haber establecido una fecha para llevar a cabo una serie de debates con el senador republicano en funciones, Ted Cruz, por lo que este martes por la noche publicó en Twitter una foto de O’Rourke que le tomó la Policía durante un arresto anterior.Algunos usuarios respondieron publicando fotos del archivo policiaco del exgobernador republicano Rick Perry de Texas, quien fue acusado en el 2014 de abuso de poder, cargos que posteriormente fueron descartados por la Suprema Corte del Estado.Otros publicaron fotos de fichaje policiaco del procurador general de Texas, Ken Paxton, quien está esperando ser enjuiciado tras ser acusado de fraude relacionado con valores, incluso en medio de lo que se espera sea una fácil campaña de reelección.O’Rourke fue arrestado en su ciudad natal de El Paso en 1995, aunque los cargos por irrumpir en una propiedad fueron desechados posteriormente.En 1998 fue arrestado nuevamente, en esta ocasión por manejar mientras iba intoxicado. Ese caso fue descartado cuando O’Rourke asistió a clases para conductores.La noticia de esos arrestos no es nueva. O’Rourke era un candidato poco conocido en el 2012, cuando derrotó al representante Silvestre Reyes, quien había desempeñado ese puesto durante algún tiempo, en las elecciones primarias demócratas del 2012: a pesar de que el representante en funciones publicó un anuncio en donde dio a conocer el récord criminal de O’Rourke.En los últimos 18 meses O’Rourke ha hablado acerca de ambos incidentes durante su campaña al Senado. Describió que fue arrestado por tratar de saltar un cerco en la Universidad de Texas en El Paso, pero dijo que no tiene ninguna excusa por haber manejado en estado de ebriedad, lo cual dio lugar a su arresto hace 20 años.Chris Evans, el portavoz de O’Rourke, dijo que la foto que apareció en el tuit del Partido Republicano de Texas fue tomada del anuncio que publicó Reyes. Agregó a través de un correo electrónico que “Beto habla abierta y frecuentemente acerca de sus arrestos” y “lo ha hecho desde su primera campaña”.O’Rourke fue miembro del Consejo de la Ciudad de El Paso antes de ganar su actual escaño en el Congreso, en el 2012.Cruz nunca ha sido arrestado, pero en una ocasión fue multado por tener en su poder bebidas alcohólicas cuando era menor de edad, a los 17 años; la Policía lo detuvo y encontró una cerveza no abierta en su auto.O’Rourke atrajo la atención nacional con su propuesta de desplazar a Cruz y se ha convertido en el primer demócrata de Texas que ha sido electo para un puesto estatal desde 1994.Ambos candidatos han dicho que les gustaría debatir por lo menos cinco veces antes de noviembre, aunque sus campañas siguen negociando y no se han puesto de acuerdo con alguna fecha.

