Dallas, Tx.— Un ex agente de policía blanco fue declarado culpable de asesinato por la muerte a tiros de un adolescente afroestadounidense, cometido en abril de 2017, y podría enfrentarse a cadena perpetua.Roy Oliver había testificado que defendía a su compañero cuando disparó a un automóvil que salía de una fiesta en el suburbio de Balch Springs en Dallas. Jordan Edwards, de quince años, estudiante destacado de primer año de bachillerato que estaba sentado en el asiento delantero del pasajero, murió instantáneamente.El incidente se convirtió en un punto de ignición en el norte de Texas e incluso a nivel nacional, reavivando las preocupaciones de racismo y brutalidad policial. Oliver es el segundo ex oficial en el condado de Dallas en ser encontrado culpable de asesinato este año en relación con la muerte de un civil.Más de una docena de policías uniformados se alinearon en las paredes de la abarrotada sala mientras se leía el veredicto. El jurado, que deliberó durante 13 horas, encontró a Oliver no culpable de dos cargos de ataque agravado con un arma mortal por parte de un servidor público.“Para que un oficial sea condenado por asesinato como resultado de un tiroteo en el lugar de trabajo, los hechos del incidente tienen que ser tan extraños que no haya una explicación racional para las acciones del oficial”, señaló Philip Stinson, profesor asociado de Justicia Penal en la Bowling Green State University que hace un seguimiento de la mala conducta policial. “Creo que disparar a un automóvil lleno de adolescentes, mientras se alejan lentamente por la calle del oficial, se ajusta a ese patrón”.La esposa de Oliver sollozaba en la primera fila mientras abrazaba a su madre. En el otro lado de la sala del tribunal, los amigos y la familia de Jordan Edwards se abrazaron mientras lloraban. Varias mujeres dijeron en voz baja: “Dios es bueno”.El abogado que maneja una demanda civil federal contra Oliver, y que estaba en espera mientras se dirimía la demanda penal, ha dicho que la familia Edwards quiere que sea “castigado severamente”.Oliver y su compañero Tyler Gross habían sido enviados a responder a las quejas de los vecinos sobre una fiesta con estudiantes adolescentes ebrios. Pero no había alcohol en la fiesta, y el ambiente era cordial e incluso juguetón, con Oliver y Gross bromeando con los asistentes a la fiesta.Las cosas cambiaron rápidamente, sin embargo, cuando los disparos sonaron desde un estacionamiento cercano, los cuales luego se determinó que habían sido disparados al aire por miembros de pandillas. Las imágenes de las cámaras del cuerpo de los oficiales mostraron una escena caótica con adolescentes llenando las calles residenciales. Oliver fue a su patrulla y recuperó su rifle de servicio mientras que Gross detuvo un automóvil que abandonaba la fiesta e intentó detener un segundo vehículo, un Chevrolet Impala conducido por el hermanastro de Edwards, Vidal Allen.A medida que el Impala se alejaba lentamente de Gross, Oliver dijo que escuchó a su compañero leer la matrícula del automóvil en la radio. Oliver dijo que lo tomó como una indicación de que su compañero había “detectado algo”.Gross caminó hacia la puerta del lado del pasajero del vehículo y rompió la ventana trasera mientras gritaba: “Detén el maldito auto”. Luego, Oliver le disparó cinco balas al auto en menos de un segundo. Uno de los disparos alcanzó a Jordan –quien había advertido a los demás en el auto que “se agacharan, se bajaran”– en la cabeza.Vestido con un traje oscuro con un prendedor de solapa relacionado autismo –en honor a su hijo Tab, de 3 años–, Oliver testificó que “no tenía otra opción más que usar la fuerza letal” y consideró a Edwards una amenaza después de ver su silueta moverse en el auto. Al preguntársele si habría tomado la misma decisión hoy, Oliver dijo: “¿Si hubiera tenido toda la información? No”.En un tweet ligado con un reporte de la NBC sobre el veredicto, el gobernador Greg Abbott escribió: “Un agente de policía blanco de Texas declarado culpable de asesinato por disparar fatalmente a un adolescente afroamericano en un automóvil. Esta vida nunca debería haberse perdido”.Los expertos en el uso de la fuerza de ambas partes vieron el caso de Oliver de manera muy diferente. Philip Hayden, un veterano de Vietnam y agente retirado del FBI, testificó para la Fiscalía que el policía no tuvo tiempo para evaluar adecuadamente el riesgo que enfrentaba su compañero y que disparar contra un vehículo en movimiento violaba la política de su departamento. Jay Coons, un capitán de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris y un testigo de la defensa, aseguró que la decisión de Oliver de disparar “en ese momento era razonable”.Aunque Gross testificó que “no creyó que el conductor intentara balearlo”, los abogados de Oliver sostuvieron que su cliente había disparado para defender a Gross.“¿Quién es Roy Oliver?”, preguntó Jim Lane, abogado de las Asociaciones Policiales Combinadas de Texas, o CLEAT, durante el argumento de cierre de 45 minutos de la defensa el lunes. “Quería ser un protector”.El hombre de 38 años, que fue criado por una madre soltera, trabajó mientras estudiaba High School y abandonó la universidad durante su último año. Quería ser bombero, pero un puntaje bajo en la prueba lo llevó a buscar puntos de bonificación para los veteranos, dijo. Se alistó en el Ejército, lo que lo llevó a dos viajes de combate en Irak.A los pocos días del tiroteo, Oliver fue despedido de Balch Springs, concluyendo su gestión durante siete años como un agente policiaco certificado.

