Destraba pacto comercial proyectos en la frontera

Luego que Donald Trump dio a conocer que Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo en modificaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), la certidumbre económica reactivó proyectos de negocios, que habían quedado estancados, en la región fronteriza.“En términos generales se sabe lo que se quiere alcanzar, y eso en sí, representa un buen avance, por lo menos para la región fronteriza”, comentó Thomas Fullerton, catedrático de Economía Transfronteriza en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).Al tratarse de un pacto bilateral –sin tomar en cuenta a Canadá, el otro socio comercial–, Trump propuso un nuevo nombre para el arreglo: Acuerdo Comercial entre Estados Unidos y México.Fullerton dijo que aunque Trump y Enrique Peña Nieto no han llegado a un acuerdo concreto, parece que los dos equipos negociadores están de acuerdo con lo que eventualmente se ponga sobre la mesa.“Antes lo llamaban Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero vamos a llamarlo Acuerdo Comercial entre Estados Unidos y México. Nos desharemos del nombre NAFTA”, manifestó Trump, agregando que el nombre “tenía una mala connotación”.Fullerton añadió que el anuncio de Trump probablemente ayude a la inversión extranjera en la vecina Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua, ya que desde enero del 2017 se ha frenado de forma considerable, afectando a cientos de industrias fronterizas.Ahora parece que este anuncio dado por el presidente vuelve a reactivar contratos, proyectos y demás planes, detalló el académico.“Esto disminuye en algo la incertidumbre como para permitir que estas compañías que estaban preocupadas en que si debían invertir o no, ahora puedan implementar algunos de sus planes de inversión que fueron detenidos y reactivarse de nuevo”, comentó Fullerton.Durante el anuncio, Trump realizó una llamada a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, para comentarle sobre el nuevo pacto y consultar si estaba de acuerdo con el mismo.Tras una conversación de pocos minutos, ambos presidentes estuvieron de acuerdo con el nuevo pacto alcanzado y dijeron esperar que el mismo esté listo para ser firmado lo más pronto posible.John Cornyn, senador republicano de Texas, destacó la importancia que el ahora acuerdo comercial tiene en todo el estado texano.“Este es un paso positivo, y ahora tenemos que asegurarnos de que el acuerdo final lleve a Canadá al redil y tenga respaldo bipartidista”, dijo.Un acuerdo trilateral es el mejor camino a seguir, y cualquier acuerdo modernizado no debería perjudicar a estados como Texas, cuya economía ha visto los beneficios del comercio transfronterizo. Cientos de miles de empleos en Texas dependen de un NAFTA actualizado, y es importante que lo logremos, agregó el senador.Fullerton dijo coincidir con la opinión de Cornyn, al declarar que lo más necesario y benefactor para el sector fronterizo, es llegar a un acuerdo trilateral entre Canadá, México y los Estados Unidos.El presidente ejecutivo de Borderplex Alliance, Jon Barela, dio a conocer su declaración en relación al nuevo acuerdo.“NAFTA ha sido un éxito rotundo para los Estados Unidos, México y la región de Borderplex. Más de 5 millones de empleos en los Estados Unidos dependen del comercio con México”, detalló Barela.En Texas, se estima que 380 mil empleos dependen del comercio con México. En Nuevo México, se registran actualmente 36 mil 200 empleos, y en la región de Borderplex, uno de cada 4 empleos depende directamente del comercio transfronterizo con México.

