Motiva a Ethan Hawke impactar a espectadores

Para Ethan Hawke, director y coescritor de la película biográfica “Blaze”, la importancia de la cinta no radica en mostrar la vida del cantautor Blaze Foley, sino en provocar un efecto en el espectador.“La gente se sigue refiriendo a Blaze como una ‘biopic’ (biografía fílmica), pero en realidad lo que queremos hacer es que esta película tenga un impacto en la vida de la gente que la ve, que sea relevante en su vida, y eso es lo que intentamos hacer”, dijo Hawke sobre la película que fue estrenada el martes en el Alamo Drafthouse Cinema de El Paso.El ser originario de Austin, Texas hizo que Hawke se desenvolviera como pez en el agua en las calles de El Paso.Los cinéfilos lo recibieron con sobrado afecto en la premiere de la película que dirigió, escribió y coprodujo.“Al momento que fui conociendo detalles sobre la vida de Blaze Foley me di cuenta que su historia podría ser una gran película”, dijo Hawke sobre el cantante y compositor del género country.Hawke afirma que el romanticismo y la tragedia en la vida de Blaze no le dieron otra opción que tomar este proyecto en sus manos, y darle forma a una cinta que ha sido aclamada desde su exhibición en el Festival Sundance de Cine Independiente.“Hay algo en la vida de Blaze Foley que representa algo muy importante para mí a lo largo de mi carrera, ya que he conocido mucha gente entre músicos, actores y escritores que ponen su corazón para contarle historias a la gente, y considero que Blaze Foley es el santo patrono de todos nosotros”, afirmó Hawke.“La forma en que Blaze y Sybill (Rosen) se conocieron y la trágica muerte que tuvo fue algo que me impactó”, dijo Hawke, quien se dio a la tarea de escribir junto a Rosen el guion que fue basado en las memorias de la pareja sentimental de Foley.‘Blaze’ es la quinta experiencia de Hawke como director de largometrajes, y quizá en la que más ha demostrado su interés por llevar al público un trabajo genuino centrado en la música del artista, situación similar a sus visiones sobre la política.En la víspera Ethan Hawke, junto a Robert Rodríguez, Richard Linklater y Cathleen Sutherland anunciaron la convocatoria de un concurso de cortometrajes con el tema central de la candidatura de Beto O’Rourke para el Senado estadounidense.La intención de Hawke es precisamente ponderar lo genuino que le parece la candidatura del demócrata O’Rourke, ante las diferencias que tiene con el republicano Ted Cruz.“En realidad odio la política, a mí lo que me interesa es el arte, pero no puedo negar que incluso en mi familia estamos un poco separados porque simplemente no podemos ver ahora un partido de futbol porque ya hay puntos encontrados”, afirmó Hawke.“Él escucha, y no creo haber visto a alguien así de genuino en la política estadounidense, por eso es que decidí entrevistarlo”, dijo Hawke sobre su acercamiento a O’Rourke.Las bases del concurso de minidocumental, de 2 a 3 minutos, pueden consultarse en el sitio web: https://filmfreeway.com/ReelInTheVotes-1La fecha límite para inscripciones es el 21 de septiembre.