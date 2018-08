Caen 4 por tiroteo mortal en Las Cruces

La Policía de Las Cruces arrestó a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, como sospechosos de participar en la balacera del domingo por la noche que se cobró la vida de Raymond Hernández, de 29 años.Alexis Hernández y Destiny Lara, así como Gabriel Ortiz, y Noel Salazar –de 25, 24, 32 y 18 años respectivamente–, han sido acusados de un delito mayor por homicidio en primer grado, conspiración para cometer asesinato; un delito de segundo grado por manipulación con evidencia, y un cargo de felonía –delito grave– de tercer grado por disparar desde o hacia un vehículo de motor.Poco después de las 10:30 pm del pasado domingo, agentes de la Policía fueron enviados, tras recibir un reporte de disparos, a la esquina de Bowman Avenue y Martinez Street. Los uniformados hallaron a Raymond Hernández con al menos una herida de bala en el torso. Fue transportado a Mountainview Regional Medical Center y declarado muerto poco después.Los agentes localizaron varios casquillos de bala percutidos en el área donde fue encontrado Hernández.Los investigadores creen que Alexis Hernández y Raymond Hernández, que no están relacionados, mantenían una relación sentimental y una disputa continua. La pelea de alguna manera se intensificó antes de los disparos el domingo por la noche.Un testigo dijo a la Policía que un auto Kia Optima blanco fue visto salir de la escena del tiroteo. La Policía ubicó el vehículo en una residencia en la cuadra 2600 de Dr. King Way. Alexis Hernández, Ortiz y Salazar fueron detenidos en esa residencia. La Policía localizó a Lara el lunes en otra dirección en Las Cruces.Los investigadores ejecutaron un cateo el lunes en la casa ubicada en Dr. King Way y localizaron una pistola que se cree que se empleó en el homicidio.Los cuatro sospechosos fueron trasladados en el Centro de Detención del Condado de Doña Ana, donde inicialmente no se les fijó fianza.

