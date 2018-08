Gana Ciudad 'round' en batalla por Duranguito

La Corte Suprema de Texas dictó el lunes (ayer) un fallo a favor de la Ciudad de El Paso en el caso donde se pedía que se integrara en la boleta electoral del próximo mes de noviembre la continuidad del proyecto de construcción de una arena de usos múltiples en la zona Central de El Paso.Es “una gran victoria para la Ciudad de El Paso”, dijo en un comunicado Karla Nieman, abogada interina de la ciudad, con respecto al fallo de la máxima Corte del estado.La demanda fue presentada en la víspera por el historiador Max Grossman, quien al frente de un grupo preservacionista procura por la vía legal que no se derrumben los inmuebles del vecindario Union Square, conocido como Barrio Duranguito, bajo el precepto de su importancia histórica.Sin embargo, la petición fue negada ahora por la Corte Suprema de Texas, tal y como lo había hecho anteriormente el Cuarto Tribunal de Apelaciones de San Antonio, que había fallado del mismo modo a favor de la Ciudad, denegando la petición de Grossman.El grupo que representa Grossman había emplazado por medio de un “Writ of Mandamus”, en donde el fallo de una Corte de mayor autoridad se impone sobre una de menor jurisdicción, en este caso la Corte Suprema de Texas.Después de que se presentó la demanda para incluir el tema en las boletas electorales, la Ciudad de El Paso argumentó que no existía un precedente en la ley de Texas donde se daba mayor peso a una designación histórica en un vecindario como resultado de peticiones ciudadanas.Al respecto Nieman sostuvo que la Corte Suprema de Texas reafirmó “la larga postura de la ley de Texas en casos donde se excluyen los problemas de zonificación en referéndums y procesos de iniciativa”.“Esta decisión es un testimonio del gran trabajo que nuestros abogados y el personal de la Ciudad están haciendo en relación con el desarrollo del proyecto”, dijo por su parte Dee Margo, alcalde de El Paso.“Nuestra comunidad puede estar segura de que el proyecto de bonos de calidad de vida que fueron aprobados por los votantes está cumpliendo las leyes estatales y continuaremos cumpliendo con las regulaciones estatales a medida que avance el proyecto”, agregó Margo.El caso se presentó originalmente en la Octava Corte de Apelaciones de El Paso, con el fin de obligar a la Ciudad a presentar una petición de iniciativa en la boleta electoral del próximo mes de noviembre con el fin de reforzar el intento de nombrar la zona en conflicto como un distrito histórico.Sin embargo, en caso se transfirió al Tribunal de Apelaciones de San Antonio y posteriormente a la Corte Suprema de Texas, que ayer dictó un fallo a favor de la Ciudad de El Paso.“La Corte Suprema de Texas ha denegado nuestra moción de emergencia para agilizar y para el Alivio Temporal, así como nuestra petición de Wrist of Mandamus (orden de una Corte superior). El Tribunal no proporcionó ninguna explicación”, dijo Grossman en un correo electrónico sobre el fallo dado a conocer ayer.“Esto significa que la ordenanza ciudadana, que establece el Distrito Histórico de Duranguito, a pesar de las miles de firmas reunidas y de cumplir con las reglas claras establecidas en la Constitución de la Ciudad de El Paso, no se incluirá en la boleta de las elecciones de noviembre por parte de la City Clerk”, agregó el historiador.Sin embargo, Grossman confirmó que “estamos procediendo en los tribunales con nuestras otras demandas. En tanto los argumentos orales en la Tercera Corte de Apelaciones están programados para el 12 de septiembre”.El año pasado un fallo emitido por un tribunal de Austin permitió a la Ciudad continuar con el proyecto de construcción en el área de Union Plaza.

