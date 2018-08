Será conmemorado en varios eventos

Washington – Se prevé que dos ex presidentes hablen durante el funeral del senador John McCain y que su cuerpo sea expuesto tanto en la capital del país como en Arizona en una procesión fúnebre que recorrerá Estados Unidos y finalizará con su entierro en la Academia Naval, de acuerdo con planes revelados el domingo.McCain tuvo añejas diferencias con el mandatario Donald Trump, y dos funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la familia del senador pidió, antes de su muerte, que Trump no asistiera a los funerales. Es posible que el vicepresidente Mike Pence se presente, dijeron los funcionarios, que hablaron a condición de guardar el anonimato a fin de revelar conversaciones privadas.Un día después de que McCain falleció, familiares, amigos y líderes del Congreso y del estado delinean los detalles para despedir al condecorado héroe de la Guerra de Vietnam, prisionero de guerra y senador durante seis periodos.Su oficina dijo que el cuerpo de McCain yacerá mañana en el Capitolio estatal de Arizona y el jueves se le hará un funeral en las cercanías. Posteriormente la procesión viajará a Washington, donde el viernes se realizará una ceremonia pública de cuerpo presente en la Rotonda del Capitolio. Al día siguiente, la procesión pasará frente al Monumento a los Veteranos de Vietnam y proseguirá a un funeral en la Catedral Nacional de Washington. El domingo está planeado un funeral privado en la Academia Naval en Annapolis, Maryland.Trump tuiteó que envía a la familia de McCain su "más profunda solidaridad y respeto". La primera dama Melania Trump agradeció en Twitter el servicio de McCain al país.Los presidentes George W. Bush y Barack Obama, quienes frustraron las ambiciones de McCain de llegar a la Casa Blanca, se encuentran entre los personajes que, se prevé, den discursos en el funeral del senador."Fueron contiendas muy disputadas, las dos", dijo el senador republicano Jeff Flake, y "pedirles que hablen en tu funeral, y que ellos se muestren honrados por la oportunidad, te dice todo lo que necesitas saber".En declaraciones a la cadena CBS, Flake dijo que McCain "perdonaba rápido... ciertamente que siempre puso el bienestar del país por encima del propio".Se pudo observar una carroza negra, acompañada por una caravana policiaca, salir de la hacienda cerca de Sedona en la que McCain pasó sus últimas semanas. Durante un recorrido de 80 kilómetros (50 millas) hacia el Sur por la carretera Interestatal 17, cientos de personas se detuvieron en los pasos elevados y rampas de salida para observar la procesión, Muchos de ellos ondearon banderas de Estados Unidos y salieron de sus vehículos para rendir sus respetos al funcionario.Líderes del Congreso anunciaron que el cuerpo de McCain estaría en la Rotonda del Capitolio, pero no anunciaron una fecha."La nación lamenta la pérdida de un gran patriota estadounidense, un estadista que siempre puso primero a su país y enriqueció a esta institución durante todos sus años de servicio", dijo el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell.

