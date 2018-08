Todo listo para la Copa Alianza

Quedaron definidos los participantes y grupos de cara al Torneo Copa Alianza, que se llevará a cabo del 7 al 9 de septiembre en el Westside Soccer Complex de Canutillo.Un total de 20 equipos competirán en la categoría libre varonil, y 12 en la femenil, además de una extensa participación en las ramas de menores de edad.“Tenemos este año equipos muy buenos, no solamente de El Paso, sino que vienen a competir equipos de Denver, Colorado, de San Antonio, de las Cruces y de Ciudad Juárez”, informó Jesús Enríquez, coordinador del evento.“El equipo Hooligans, que incluso ganó el torneo nacional, no se inscribió, por eso es que este año vamos a tener un nuevo campeón”, agregó Enríquez.El sistema de competencia en la libre varonil arrancará con 5 grupos de 4 equipos cada uno, de donde surgirá el campeón local del torneo en la zona de El Paso.“Después de que jueguen entre sí van a avanzar los mejores 8 conjuntos, es decir, los primeros 5 de cada grupo y los 3 mejores segundos lugares”, afirmó Enríquez.En el Grupo A figuran Petroleros de Ciudad Juárez,Alianza FC de Las Cruces, Nuevo México, así como el Rush 00 y el Express FC de El Paso.Forman en el Grupo B Senna FC de Ciudad Juárez, Corinthians de San Antonio, Texas, FC Grande de Las Cruces, Nuevo México y el Catalán FC de El Paso, Texas.Dentro del Grupo C están Santander FC, Arsenal y Chelsea de El Paso se eliminarán con el Michoacana de Denver, Colorado.En el Grupo D se alinearon Atlético ZC, equipo binacional de El Paso-Juárez, Soles de Ciudad Juárez, Borregos del Tec de Monterrey, campus Chihuahua y el Cobras 98 de El Paso.Por último, en el Grupo E compiten el equipo Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Valdez FC y Santos FC de El Paso, contra el A1 FC de Albuquerque Nuevo México.“Creemos que este debe de ser nuestro torneo, ya que el año pasado llegamos a la final contra Hooligans, y aunque hay equipos muy buenos sentimos que es nuestra oportunidad”, dijo Rodrigo Núñez, auxiliar técnico de Santander.“Hemos tenido diferentes cambios en nuestro equipo con el paso del tiempo, pero hace 4 y 5 años ganamos este torneo y competimos al mejor nivel”, agregó Núñez, quien dijo que ve al equipo de la UACJ como el más fuerte del torneo.“Ellos tienes muchas posibilidades porque son un equipo que entrena y juega seguido, es un equipo de los fuertes como en del Tec”, afirmó.El ganador de la fase local del torneo obtendrá el premio de 5 mil dólares, y el derecho de asistir a la fase nacional para poder llevarse una bolsa de 40 mil dólares.Para mayores informes los interesados pueden comunicarse al (915)356-0654.

