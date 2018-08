Con el fin de rendir un tributo permanente al cantautor juarense se está buscando que la Ciudad adopte el primer domingo del mes de septiembre como el día oficial de Juan Gabriel.A unos días de su segundo aniversario luctuoso también se prepara una verbena popular con el fin de rendirle tributo a su vida y obra. Dicha celebración servirá de referencia para que el Gobierno de la Ciudad decida si adoptaría o no un día en honor al ‘Divo de Juárez’.“Si la Ciudad ve que hay un interés ciudadano podría avalar nuestra propuesta. El día que murió Juan Gabriel fue un domingo y aunque no pudo llegar a su cita en El Paso queremos que sea el domingo anterior a la celebración del Día del Trabajo, fin de semana festivo, denominado como su día oficial en esta ciudad”, declaró el organizador del evento, Hugo Cortez.El primer domingo del mes de septiembre siempre estará cercano al 28 de agosto, día en que murió el cantante fronterizo en la ciudad de Los Angeles, California.Por su parte el concierto-homenaje contará con la presencia del imitador también conocido como ‘La JG’ de Juárez, quien estará acompañado de una variedad de grupos musicales, mariachis y grupos de baile locales.Cortez agregó que el propósito del evento es que esta comunidad celebre la vida del cantante y se institucionalice un día en su honor, así como lo ha hecho Ciudad Juárez al nombrar una avenida en su nombre, dedicar una estatua y un mural.“Juan Gabriel tenía raíces en esta ciudad, tenía familia y muchos amigos entrañables que lo querían y seguirán queriendo, de hecho cuando hizo la canción de la frontera se refería a Juárez y El Paso, porque él decía que eran una misma ciudad”, señaló Cortez.Asimismo declaró que se espera la presencia de familiares del ‘Divo de Juárez’ en dicho evento. La verbena popular, que será gratuita, se llevará a cabo en la Plaza San Jacinto el próximo domingo en punto de las 7:00 de la tarde.“Queremos que vaya mucha gente porque así le demostraremos a la Ciudad que la gente está interesada en honrar al mayor ídolo que ha dado esta frontera”, concluyó Cortez.Para que se institucionalice un día en honor a Juan Gabriel la Ciudad deberá adoptar una resolución de forma unánime. Aún no se ha dado a conocer cuándo se sometería a votación dicha propuesta. (Mar Aveytia/El Diario de El Paso)Concierto/Homenaje a Juan GabrielPlaza San Jacinto, domingo 2 de septiembre7:00 PM – Entrada gratis

