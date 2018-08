Padres de familia así como directivos de una liga de futbol soccer manifestaron sentirse inconformes con los precios de entrada establecidos en el nuevo complejo deportivo ‘Eastside Sport Complex’, ubicado en la intersección de Montwood y John Hayes, en Este de El Paso.De acuerdo con un correo electrónico enviado a padres de familia, entrenadores y ligas de futbol por el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de El Paso, el costo de entrada por persona para el complejo es de 5 dólares por adulto y 2 dólares por niño.Crystal García, madre de familia y voluntaria en la Liga Infantil Paso Del Norte, expresó a El Diario de El Paso que el costo impacta de forma significativa su bolsillo, debido a que cada semana sus cuatro niños jugarán más de dos partidos.“Hemos hablado con cada uno de los padres de familia, con los entrenadores de los equipos y ninguno de nosotros estamos de acuerdo con estos costos, para una familia de recursos bajos, el pagar por cada uno de sus niños y aparte ambos papás, es un gasto a considerar”, dijo García.Por ejemplificar, una familia con tres menores y ambos padres, tendría que pagar un total de 16 dólares para ingresar al nuevo complejo, podría compararse con el costo de un paquete de comida familiar en cualquier restaurante de comida rápida.García comentó que las familias que acuden con sus niños que juegan futbol en los diversos parques alrededor de la ciudad, lo usan como un tiempo de convivencia familiar, en donde los demás miembros de la familia acostumbran acompañar y ver jugar a sus pequeños.“Es común ver que lleguen familias completas a echarle porras a los niños, ahora siento que estos cobros puedan obligar a que llegue nada más el niño solo a jugar sin papás o sin su familia por no gastar en la entrada”, declaró.La queja por los precios del Eastside Complex, fue presentada formalmente en la reunión de Cabildo el pasado martes 21 de agosto por Francoise Feliberti, administradora de Paso Del Norte, quien destacó que no se oponen a una cuota, ya que los costos para el promedio de ingresos económicos de las familias paseñas no cuadra.“Es importante explicar que no nos oponemos a una cuota, pero queremos buscar la posibilidad de que sea una más económica. Propusimos que se cobre por vehículo, como una cuota de estacionamiento, como en otros complejos fuera de la ciudad, pero no por persona”, comentó.De acuerdo con la administradora, los precios no se encuentran publicados ni en el sitio web oficial de Parques y Recreación ni en la entrada del complejo.“Muchos de los padres ni siquiera saben cuánto estarán pagando en un parque municipal para que sus hijos vengan a jugar y practicar deporte”, dijo.Por su parte, García, quien también expresó su inconformidad ante el Cabildo, comentó que el único que se pronunció con relación al tema, fue el regidor del Distrito 5 Michiel Noe, pero no de la forma que esperaban.“El señor Noe nos dijo que ‘hay otros campos disponibles para jugar si no tienen con qué pagar, no tienen por qué pagar aquí’. Fue cuando nosotros nos quedamos sorprendidos con la respuesta, en nuestra comunidad no ha habido ni una sola persona que diga que está de acuerdo con la cuota”, manifestó García.Rick Isaías, vocero del Departamento de Parques y Recreación, confirmó los costos de entrada: 2 dólares por niño y 5 dólares por adulto.Sin embargo, explicó que los costos se habían informado con bastante anterioridad a cada uno de los equipos y ligas que planeaban utilizar los campos del complejo.“El dinero se irá directamente al pago de los empleados que laboran en el complejo de forma permanente y a todos los costos de mantenimiento y operación”, expresó.Feliberti informó que la Liga Paso Del Norte es una organización sin fines de lucro, que promueve el deporte infantil y juvenil en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez.Cuentan con aproximadamente 3 mil jugadores de futbol inscritos por cada temporada, pertenecientes a unos 250 equipos diferentes.“A la Ciudad se le paga 10 dólares por niño que juega en los complejos y parques de su propiedad, digamos que en esta siguiente temporada –de otoño a primavera–, se le pagaría a la Ciudad un total de 25 mil dólares aproximadamente, entonces, ¿en dónde es que se va ese dinero?”, dijo Feliberti.El Eastside Complex fue inaugurado apenas el pasado 12 de julio después de poco más de ocho años de peticiones y planeación.El costo total del lugar fue registrado en 23.6 millones de dólares, de acuerdo con el Ayuntamiento de El Paso, y fue promovido principalmente por el representante Noe.El parque cuenta con una superficie de 42.2 acres de terreno, campos de soccer, de futbol americano, rugby y otras disciplinas deportivas.Incluye siete campos planos de competición con césped y sistema de riego, un campo tamaño profesional, sillas sombreadas para acomodar a 500 espectadores, está cercado para mantener el control de acceso, así como pistas profesionales para caminata y para bicicletas a lo largo del perímetro del parque.El complejo también incluye baños, estacionamiento y aceras compatibles con ADA, así como un área protegida con mesas de picnic y bancos.Isaías dijo que la Ciudad concordó que se presentará una respuesta en relación a la petición de bajar los costos de entrada al complejo.“Se analizarán las posibles opciones, como la que se propuso de cobrar por carro en vez de por persona, por lo que la Ciudad lo tomará en cuenta”, comentó.La recomendación es darle 30 días a la Ciudad para que manifieste la respuesta, en ese tiempo tal vez se hará algo, ya sea que baje el costo de la entrada por persona, ya sea por carro, añadió el vocero.Informó que se planea que se forme un comité para llegar a una solución entre ambas partes, sin embargo, no se garantiza que se realice a tiempo algún cambio.