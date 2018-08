Le conoce hijo ilegítimo

Nueva York— Un ex portero de la Torre Mundial Trump, quien asegura que está enterado de un supuesto amorío que tuvo el presidente Donald Trump con una ex sirvienta, que dio como resultado un hijo, va a hablar acerca del contrato que firmó con American Media Inc., AMI por sus siglas en inglés, que le prohibió comentar sobre ese asunto con cualquier persona, de acuerdo a su abogado.Este viernes, Marc Held --- abogado de Dino Sajudin, el ex portero --- comentó que “recientemente” su cliente concluyó su contrato con AMI, la empresa matriz de National Enquirer, después de varias pláticas.En exclusiva, CNN obtuvo una copia del “acuerdo” entre Sajudin y AMI, que es propiedad de David Pecker.Al parecer, el contrato se firmó el 15 de noviembre del 2015, y declara que AMI tiene los derechos exclusivos sobre la historia de Sajudin, pero no menciona los detalles, además de decir: “La fuente debe proporcionarle a AMI la información relacionada con el hijo ilegítimo de Donald Trump”.El contrato especifica que “AMI no le pagará nada a la fuente si no publica la exclusiva”, además de que Sajudin podría recibir 30 mil dólares “que se pagarían cuando el material sea publicado”.Sin embargo, en la tercera página del acuerdo muestra que un mes después, las partes firmaron una enmienda que manifiesta que a Sajudin se le pagarían 30 mil dólares cinco días después que recibiera la enmienda. Agrega que se trata de un “período de exclusividad” del acuerdo que “se extenderá a perpetuidad y no expirará”.La enmienda también establece que Sajudin deberá pagar 1 millón de dólares si “incumple con esa provisión”.En el mes de abril, Sajudin le comentó a CNN que tuvo conocimiento de una relación que tuvo Trump con una sirvienta, que tuvo como resultado un hijo.En ese momento, AMI catalogó la historia de Sajudin como “no creíble” y negó cualquier relación que hubiera entre la historia, Trump y su abogado personal Michael Cohen.La Casa Blanca no respondió a las solicitudes que le hizo CNN para que comentara al respecto.El alegato de Sajudin no ha sido confirmado independientemente por ninguno de los medios de comunicación que han investigado la historia.Held comentó que no puede proporcionar la fecha exacta en que fue cancelado el acuerdo, ya que firmó otro acuerdo con AMI para que su cliente quedara fuera del contrato original.The Associated Press publicó en abril que Cohen “reconoció ante ese medio de comunicación que discutió la historia de Sajudin con la revista cuando el tabloide estaba trabajando en ella. Agregó que actuó como portavoz de Trump, y negó haber estado enterado del pago que le hizo Enquirer al ex portero”.