Muestran el lado servicial

Para acercar a la comunidad y conozcan las actividades que realizan los oficiales para garantizar la seguridad, el Gobierno municipal celebró este sábado “Un día con tu policía’ -A Day with Your El Paso Police Department” en las instalaciones de la Academia de Policía, ubicada en 2300 Scenic Drive.Durante cinco horas elementos de los diferentes departamentos de la corporación mostraron el equipo motriz y armamento que utilizan en las diferentes tareas de protección y seguridad y hasta bailaron con los invitados.“Lo que buscamos es que la gente nos conozca y presentarnos. Que nos tenga laconfianza de que estamos para protegerlos”, afirmó Enrique Carrillo, portavoz de EPPD.Indicó que la percepción de la gente es que los policías actúan solo en situaciones no afortunadas, cuando se atiende un asalto o un homicidio. No solo damos ‘tickets’ o arrestamos a una persona que transgrede la ley, mencionó.“Es algo muy interesante conocer personalmente a los policías, los servicios que ofrecen y el equipo con el que cuentan para realizar su trabajo”, manifestó Maggy Córdova, quien acudió a la convocatoria junto con su esposo Sergio y sus hijos Sergio y Sebastián.Para ella, al igual que muchos de los asistentes, solo se le conoce a los policías cuando se les infracciona o arrestan a una persona. “Es sorprendente ver todo el equipo y armamento que tienen y sobre todo el entrenamiento”.Uno de los módulos que mayor impacto tuvo entre niños y padres de familia fue el equipo de armas y tácticas especiales swat - Special Weapons and Tactics-, una de las unidades especializadas en intervenciones de gran peligrosidad que utiliza EPPD.“Creo que a los niños les llama mucho la atención las armas porque las ven constantemente en los video juegos, saben cómo se llaman lo que hacen y verlos físicamente es algo poderoso para ellos”, dijo el oficial del equipo swat Jesús Gómez.Conforme llegaban los niños acompañados de sus padres el oficial explicó a cada uno de ellos la misión que tiene el equipo táctico. “Nuestro objetivo es salvar vidas y apoyar a los policías cuando se encuentran en situaciones de alto riesgo.El equipo especializado está entrenado para enfrentar situaciones críticas.“Somos un equipo especializado y estamos entrenados para atender situaciones críticas y somos expertos en el manejo de armas especiales”, comentó mientras mostraba un fusil de alto calibre a un grupo de niños.“Me gusta el swat team. Desde que me entere que iba a haber este evento quise venir con mis papas y conocer a los policías su armamento, como el que veo en los videos”, dijo Sergio, uno de los menores que se concentró a un lado del ‘Black Cat’ un camión blindado de seis llantas y montado en un chasis de una Ford 550 que protege a los oficiales de armas calibre 50.“Cada vez que veo algo así se me pone en mi mente que yo quiero ser uno de ellos y por eso vine a ver si en realidad me gustaría ser uno de ellos cuando sea grande”, comentó emocionado al igual que su hermano Sebastián a quien le gustó uno de los vehículos anti bombas con el que cuenta la Policía.Los oficiales experimentados ofrecieron exhibiciones de manejo de armas largas, explosivos y rappel en las montañas que flanquean la Academia de Policía lo que causó gran emoción entre el público.“Mucha gente no tenemos el conocimiento de lo que hay atrás del trabajo de un policía y el corazón noble y sensible de muchos de ellos que ofrecen su vida por protegernos”, externó Verónica Silva, residente del Este de la ciudad, luego de bajar de uno de los camiones de SunMetro que utilizaron para el traslado de los visitantes.Y es que para facilitar la visita de los asistentes EPPD se coordinó con SunMetro para el traslado de las familias desde el cuartel de la policía de Raynor y Montana hasta la academia de policía.“Estamos muy felices y orgullosos por la respuesta de la comunidad y creo que resultó un éxito la convocatoria al acudir cientos de familias”, expresó el vocero de EPPD, quien apuntó que este es el primer evento que organizan de este tipo pero el objetivo es repetirlo.Para sorpresa de los asistentes minutos antes del cierre un grupo de policías apareció con un espectáculo en las faldas de la montaña bailando ‘black or white’ una pieza musical del extinto Michael Jackson, a la que se sumaron al ‘Harlem Shake’ tanto niños como padres de familia en un ambiente de fiesta.